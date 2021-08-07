豪雨狂炸南台灣•六龜雨量「八八風災後首見」 高雄市長陳其邁視察山區災情

寶來1號橋已暫時封閉 (陳其邁臉書) 寶來1號橋已暫時封閉 (陳其邁臉書)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）連日豪雨造成高雄市山區多處土石流、道路坍方，市長陳其邁上午赴六龜、桃源山區視察災情，他表示，已和總統蔡英文、行政院長蘇貞昌通話，報告高雄情況，市府也加強戒備掌握。

甲仙楠梓仙溪 (陳其邁臉書)

陳其邁上午到六龜區及桃源區，關心山區災情及民眾收容情形，並指示相關單位做好撤離收容工作，保障市民生命安全。

中央社報導, 豪雨狂炸高雄，這3天山區就有區域雨量累積就達1500毫米。今天結束上午視察行程後，陳其邁在臉書發文表示，六龜區新發里里長告訴他「八八風災後還沒看過這麼大的雨量」。八八風災發生於2009年8月6日至8月10日間，又稱莫拉克風災。

陳其邁說，山區、低窪地區，包括甲仙楠梓仙溪 (上圖) 已有多條溪水暴漲，水位逼近路面，市府正關注轄內溪流狀態，以確保市民安全。同時已與國軍八軍團指揮官聯繫，軍方已開始提供搶修搶險等必要撤離協助。

陳其邁說，高市府也加強戒備，市府團隊也到山區、市區各處，實際掌握及排除狀況。

他指出，受到連日降雨影響，高市強制撤離(含預防性撤離)計2160人，已請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報。

高雄市政府水利局表示，山區至上午為止，24小時累積雨量已破300毫米，桃源區甚至破600毫米，造成多處災情。六龜區新發里台27線和平路段，因坑溝溪水暴漲，側溝收容不及致使泥流漫流至路面，公路總局甲仙工務段已派員清理及搶通。

此外，台20線68k及88.5k處，因豪大雨導致邊坡土石崩落影響交通，甲仙工務段派員搶通中。六龜區大津里津鳳宮後方的土石流潛勢溪流，因土砂下移堆積於河道，區公所已派遣重機械持續搶通。

水利局說，六龜區大津里大津日前有土石崩落至民宅後方，區公所雖已派遣機具進行清理，因大雨導致崩落持續，公所人員仍不斷清理中。其他地方災情除公所持續搶災外，水利局也調派廠商配合公所搶修。

受到連日降雨影響，高市強制撤離(含預防性撤離)計2160人，已請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報。

他也到六龜區中興里社區活動中心，關心因預防災情須先撤離的市民朋友。並到六龜新發、荖濃，台20線、寶來持續掌握情形。

陳其邁提醒市民，氣象局已對高雄全區發布「超大豪雨特報」。請市民朋友避免外出，有緊急狀況請撥打119或1999，市府團隊將儘速排除。他指出:

高雄市已於昨(6)日晚間21時應變中心提升二級開設，停班課期間臨時停車處所、公車等交通相關訊息

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