台灣高鐵苗栗段因大雨造成邊坡落石　暫停苗栗至台中區間雙向運轉

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）熱帶性低氣壓及西南氣流夾擊引發豪雨，台灣高鐵宣布，苗栗路段受大雨影響，停駛苗栗到台中區間，以確保安全，造成乘客不便敬請見諒。

台灣高鐵7日表示，苗栗路段受大雨造成邊坡落石影響，導致入侵偵測告警作動，部分列車延誤，已派員到場處理。（台灣高鐵提供）中央社

熱帶性低氣壓及西南氣流發威，為台灣西半部帶來豪雨，台灣高鐵表示，今天早上8時左右，苗栗路段受大雨造成邊坡落石。

台灣高鐵中午發出新聞稿 (如下圖) 表示，由於苗栗路段持續大雨影響，造成邊坡滑動範圍有擴大之虞，為確保營運及旅客安全，高鐵宣布暫停苗栗至台中區間雙向運轉，以確保安全，造成旅客不便敬請見諒。

台灣高鐵說，南下列車自中午12時起（825車次）南港站發車後，僅行駛至苗栗站，旅客若有繼續南下行程，可搭乘接駁巴士至台中站後轉乘高鐵列車。

台灣高鐵說，北上列車自中午12時15分起（1226車次）左營站發車後，僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，可搭乘接駁巴士至苗栗站後轉乘高鐵列車。

台灣高鐵表示，因防疫期間實施全車對號座影響，旅客換乘列車後將無法繼續安排原座位，敬請見諒。

台灣高鐵建議旅客儘速調整行程，若有退換票需求將免收手續費。高鐵於第一時間成立緊急應變中心，高鐵人員亦於現場持續監控邊坡狀況，並將在確保營運安全前提下規劃明天營運狀況，確定後儘速對外公告。

圖/台灣高鐵官網