美國務卿東協論壇示警中國核武威脅　中方批勿肆意干涉別國內政

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國務卿布林肯於東協區域論壇部長會議示警中國核武威脅，中國外長王毅表示，各國平等勿肆意干涉別國內政。

綜合媒體報導，美國國務卿布林肯6日出席東協區域論壇部長會議，由汶萊主持以視訊進行，布林肯高度關切北京快速發展核武產生的威脅，特別提出示警。

華盛頓郵報（The Washington Post）6月底揭露，北京在甘肅玉門興建約120座飛彈發射井。布林肯於第28屆東協區域論壇（ARF）列出中方「挑釁」的清單，聚焦北京在西藏、香港、新疆與南海問題作為，強調民主、資訊透明與問責制在印太區域的重要性外。

美國國務院發言人普萊斯7月初也曾公開表達類似關切。參議院軍委會共和黨人今天也推文呼應表示，總統拜登（Joe Biden）政府是時候認知中國核武迅速擴張帶來的威脅，美國必須嚴肅看待。

據中國外交部官網新聞稿，中國國務委員兼外長王毅出席該會議表示，各國應堅持不幹涉內政原則，尤其不能把人權作為政治工具，推行雙重標準。

王毅指出，各國之間相互平等，但不應將自己的好惡強加於人，不能打著民主人權幌子，肆意干涉別國內政，甚至謀求地緣私利。

王毅強調，東亞國家歷史上大多有遭受列強欺凌的共同經歷，而今天的時代，不應再有什麼「教師爺」，也不需要什麼「救世主」，各國的命運應掌握在自己手中，地區的前途應由各國共同開創。