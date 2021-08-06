陳時中點頭重啟台帛旅遊泡泡 外交部：儘快恢復

外交部今（6）日證實，有望恢復台帛旅遊泡泡。（圖／instagram.com visitpalau_tw） 外交部今（6）日證實，有望恢復台帛旅遊泡泡。（圖／instagram.com visitpalau_tw）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）媒體報導，台灣與帛琉的旅遊泡泡有望8月底重啟，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示樂觀以對，外交部發言人歐江安指出正進行跨部會協商，希望儘快恢復台帛雙方的觀光旅遊。

蘋果日報報導，近期台灣疫情趨緩，據帛琉觀光局透露，雙方有意在8月中重新開啟台帛旅遊泡泡，復興觀光，共創商機。

陳時中在防疫記者會上表示，對台帛旅遊泡泡「樂觀以對」，只要相關計畫遞交指揮中心便會儘速核定。

歐江安表示，台帛雙方相關單位一直維持密切的溝通聯繫，外交部樂觀看待台灣與帛琉深化兩國觀光合作與交流。外交部就本案曾於7月26日邀請觀光局及旅遊業者進行會議，討論相關細節。我方希望在確保台帛兩國人民的健康，且符合兩國相關檢疫規範的前提下，儘快恢復台帛雙方的觀光旅遊。

歐江安指出，外交部有關恢復台帛旅遊ㄧ案刻正進行跨部會協商中，將在配合指揮中心相關檢疫指引下，加速推動台帛兩國的觀光旅遊；至於出入國境的檢疫措施，將由指揮中心基於專業判斷，統一對外說明。

歐江安肯定帛琉的天然美景以及防疫表現受到國際肯定，至今仍維持零確診紀錄，帛國疫苗施打率也幾乎達到群體免疫標準。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）最近曾多次表示，在台灣疫情也逐漸獲得良好控制的情況下，甚盼台灣適度放寬赴帛琉旅遊的檢疫規定，以促進台帛觀光以及兩國人民的往來互動。

歐江安強調，外交部將在配合指揮中心的防疫規範下，審慎且積極推動深化台帛兩國的觀光交流合作。