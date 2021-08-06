莫德納三期報告：六個月後保護力93%、可抗Delta變異株

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國製藥廠莫德納（Moderna）5日表示，所開發的新冠疫苗在施打第二劑後的六個月內可維持高達93%防護力；此外，該廠正在測試兩支改良疫苗作為第二劑使用，證實原疫苗與改良疫苗都可對Delta等變異株病毒產生「強烈」抗體反應。

路透社報導，莫德納疫苗的第3期臨床試驗最終分析顯示，對比在施打完第2劑6個月後，依然有93%的保護力。此外，數據也顯示該疫苗防止重症發生率為98％，並且100％有效防止新冠肺炎所引起的死亡。然而，該廠商表示有必要在冬天來臨之前追加第三劑。

此外，根據莫德納新聞稿指出，該廠正在測試兩隻改良疫苗作為第二劑使用，目前進入二期臨床試驗。資料顯示，原疫苗以及兩支改良疫苗都能對原本的冠狀病毒株和Delta、Gamma、 Beta等肆虐全球變異株產生高濃度抗體。

莫德納雖然展示了其疫苗的強大保護力，然而製造與出貨速度卻不如預期。今年莫德納已經簽署了高達200億美元的（約5560億新台幣）的疫苗銷售合約，而在2022年也簽訂了120億美元的協議，而明年也有大約80億美元的銷售選擇權，預計將需生產20億到30億劑到億苗。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel) 表示今年無法生產超過8億到10億劑的疫苗，他說：「我們不會再接受任何2021年的訂單，已經爆量了。」

莫德納去年12月在美國食藥署（FDA）取得針對成人的緊急授權，並獲得其他50幾個國家的緊急授權與有限條件的使用，如今該公司預計在本月完成向FDA提交全面批准的申請。