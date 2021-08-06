打完疫苗後監測血壓和血氧變化 減少突發不適的挽救機會 打完疫苗後監測血壓和血氧變化 減少突發不適的挽救機會

【健康醫療網／編輯部整理】因新冠肺炎引發的「快樂缺氧」症狀，隨著台灣本土疫情爆發，成了備受關注的重要議題，血氧儀也成了人人搶購的夯品。腦血管疾病防治基金會董事長高明見教授指出，打完疫苗應密切觀察血壓及血氧的變化狀況，才能避免意外發生，保障健康安全。

接種疫苗突發不適 挽救機會變少

高明見教授表示，由於有限的醫療資源，民眾注射完疫苗後只能返家休息，除非有特別緊急的情況才會就醫。然而，施打疫苗後的生理表徵及參數，如血壓、血氧、體溫、脈博、 呼吸等，這些生理徵象的變化都是非常重要的。可惜的是，民眾在施打完疫苗後，缺乏一套自我監測這些生理徵象的機制及觀念，民眾突發不適或病危時，絲毫沒有挽救的機會或是重來的可能性。

密切關注生理參數 利於第一時間搶救

中華心肌梗塞與中風預警推廣協會理事長張國源博士強調說，施打疫苗後，密切關注自身的各項生理徵象或參數，才能得知自已的身體健康變化，特別應該重視快樂缺氧的問題， 隨時使用血氧儀量測，觀察血氧的變化，以利有狀況時可以第一時間處理。

目前市場上有許多山寨版或未經醫材許可的血氧儀，就算使用原子筆、布偶、食物，也都量測得到血氧值，高明見教授和張國源理事長表示，量測錯誤的數值，如果有緊急情況 時，恐導致非常嚴重的後果。

慢性病返院不便 血壓測量保護家人

高明見教授和張國源理事長表示，許多高齡者或有慢性疾病的患者，由於疫情時間往返醫院有許多的不便，加上許多醫療院所普遍限縮門診，此時，居家使用標準的血壓計量測血壓，除了能夠隨時掌握自己的血壓變化，也能提供醫師做正確的判斷與適當的用藥參考，減少民眾往返醫院、舟車勞頓的次數。高明見教授建議，血壓計及血氧儀宜採用衛福部醫療器材許可認證的血壓計及血氧儀，使用合格的醫療器材並正確使用，才能獲得有效且正確的檢測，保障自己及家人的健康。

因新冠肺炎引發的「快樂缺氧」症狀，隨著台灣本土疫情爆發，成了備受關注的重要議題，血氧儀也成了人人搶購的夯品。腦血管疾病防治基金會董事長高明見教授指出，打完疫苗應密切觀察血壓及血氧的變化狀況，才能避免意外發生，保障健康安全。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50989

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