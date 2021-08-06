台北新板希爾頓酒店 海陸饗宴套餐吃到飽980元起

近日中央放寬疫情室內用餐政策，新北市唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店以防疫最高層級標準打造用餐環境，消費者最在意的用餐空間，除了遵守規範購入用餐隔板、面罩外，館內全面推出線上菜單以降低手部接觸，以確保每位貴賓能在安全無虞的環境下享用餐點。酒店內部於7月底前已完成自辦快篩，全體同仁皆為陰性，嚴格為消費者把關，落實旅客入住、用餐品質。

此外，館內的「Market Flavor悅．市集」於即日起推出午、晚餐「海陸饗宴Ｘ套餐吃到飽」餐飲優惠活動，凡用餐即可享所有餐點無限續點。不論是主餐的爐烤美國肋眼牛排、海鮮拼盤、BBQ豬肋排，亦或連沙拉、前菜、湯品皆可盡情享用（餐點需使用完畢方可續點），採專人位上服務，每位僅980元+10%，每餐期僅限預約50位消費者。訂位專線：（02）2958 3950

防疫不鬆懈！台北新板希爾頓酒店全體同仁自辦快篩、推Ｅ化菜單嚴格把關

抗疫尊榮享受！Market Flavor悅•市集原餐期最大容客率182位 只接待50位民眾

超高CP值！每位僅980元+10% 爐烤牛排、海鮮拼盤我全都要

疫情趨緩，根據中央行政院衛服部公告調整室內用餐之政策，台北新板希爾頓酒店站在第一線為消費者把關、以最高標準配合政府所有因應措施。包含，酒店超前部署，已於７月底前全體同仁執行自主快篩，皆為陰性，已確保工作同仁場域上之健康安全，亦為消費者嚴格把關。館內公共區域皆備有酒精消毒機供客人使用，並為每位進出飯店之貴賓測量體溫。館內餐廳Market Flavor悅•市集、青雅中餐廳、逸廊酒吧等餐廳皆推出E化菜單、減少手部接觸，飯店全館採全區清潔並消毒。

除了嚴格做好防疫措施外，台北新板希爾頓酒店亦推出超值餐點，位於館內２樓、由新主廚林聖哲領軍的「Market Flavor悅•市集」全日自助餐廳，祭出「海陸饗宴Ｘ套餐吃到飽」餐飲優惠活動。原每餐期最大接客數為182位，防疫期間每餐期僅限接待50位消費者。

餐點內容部分包含「爐烤美國肋眼心牛排」、「BBQ聖路易豬肋排」、「海鮮大拼盤」等超高CP值主餐，凡於午餐或晚餐時段用餐之消費者，即可享所有餐點無限續點（餐點需使用完畢方可續點）。其中首推「爐烤美國肋眼心牛排」，嚴選美國肋眼牛排，使用迷迭香、百里香等數十種辛香料醃製，低溫爐烤４小時，最後以230度高溫烘烤，外酥內嫩、佐上紅酒醬汁，肉質鮮甜，豪華大餐頂級享受。另外，愛吃海鮮的饕客絕不能錯過「海鮮大拼盤」，特選紐西蘭進口淡菜、深海大蝦、時令螃蟹等，七種新鮮海鮮搭配主廚特調「雞尾酒醬汁」，清爽開胃、甫入口一掃夏日暑氣。餐點另享有沙拉、前菜、湯品，每位僅980元+10%。

「台北新板希爾頓酒店疫情以來嚴陣以待、嚴格遵守政府防疫規範，並以最高層級之衛生標準來進行各項服務，讓每位賓客都能安心入住、用餐。」