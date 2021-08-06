迎接防疫2 plus！華泰王子大飯店 美食外帶自取價5折起

華泰王子大飯店館內兩大餐廳驢子餐廳、九華樓為提供消費者更好的服務品質，目前尚無開放內用，持續將各式外帶美食推出8月份優惠，其中招牌「驢子四人分享餐」包含牛排及烤雞、「烤鴨四人分享餐」含烤鴨及肋排，超霸氣的雙主菜套餐內容，外帶自取價下殺5折起，皆只要2,380元！只要電話預訂，再到華泰王子大飯店門口免下車即可領餐，輕鬆與美食連結！

除了台北市外，位在桃園華泰名品城、龜山環球購物中心A8的華漾 DIM SUM 港式飲茶，即日起～8月31日，外帶消費滿千元即享65折優惠，以上所有餐飲消費還可再享「亞洲萬里通」里數累計！

厚切肋眼牛排和香料烤全雞 驢子餐廳雙主菜霸氣上場

主打爐烤牛排、地中海義大利料理的驢子餐廳，招牌「驢子四人分享餐」不只有「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排」擔任台柱，還推出第二主角「香料烤全雞」擔綱演出，雙主菜的超霸氣內容原價4,780元，防疫2 plus優惠價下殺至5折，外帶自取只要2,380元！

「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排18oz」是主廚使用驢子餐廳的秘密武器—西班牙國寶 JOSPER 烤箱，以400度高溫火烤上色，讓牛肉充分吸收過烤箱內的煙燻炭火香氣，又帶點烤箱內JACK DANIEL’S 橡木桶木材上的波本威士忌餘韻，經由炭烤後，牛肉外層焦香皮脆，肉質卻充滿彈性及嚼勁！而費時費工的「香料烤全雞」香氣爆表、肥嫩多汁，霸氣的視覺效果，絕對能讓IG瞬間爆讚。

此外，義大利麵控也不能錯過「義式起司牛肉丸斜管麵」，Q彈紮實的牛肉丸，一口咬下，裡頭的香濃起司流瀉而出，再拌著斜管麵享用，瞬間幸福感滿分！餐後甜點「鮮奶油波士頓派」使用純天然動物性鮮奶油製作，淡淡的牛奶與蜂蜜清香交織，柔軟蓬鬆的口感，讓人防疫也有甜蜜好情。

為回饋粉絲支持，即日起訂購「驢子四人分享餐」，加價600元還能再享2隻「義式香料龍蝦尾」(每隻5oz，2隻剖半共4人份，原價1,680元)，每日限量，售完為止！

父親節最佳首選 九華樓烤鴨四人分享餐 醋肋排助攻老爸的心

台北烤鴨餐廳霸主九華樓熱賣的「烤鴨四人分享餐」內容除了金字招牌—「華泰麥餅片皮鴨」，現在還有鹹香夠味的「招牌鎮江醋肋排」，超霸氣的雙主菜，原價4,060元，外帶自取價每套只要2,380元！

「華泰麥餅片皮鴨」製作過程繁複細膩，烘烤全程由專人監督，外皮紅潤酥脆、口感紮實有嚼勁，搭配秘製嫩薑、清鮮蔥段、小黃瓜及甜而不膩的甜麵醬與獨家麥香餅皮，演繹出九華樓制霸台北烤鴨界的美味傳奇！「鎮江醋肋排」則是九華樓主廚的招牌拿手菜，肉質細緻有彈性的肋排，滋味酸甜，口感紮實。此外，還有「荸薺鴨鬆蘿蔓葉」、「醬爆豆腐杏鮑菇」、「慢火陳皮鴨骨粥」「明爐烤鴨斬件盤」。

為回饋廣大的「鴨粉」支持，即日起凡訂購烤鴨四人分享餐，加價600元即可再享2隻「秘製椒鹽龍蝦尾」(每隻5oz，2隻剖半共4人份，原價1,680元)、加價99元可享「九華鴨香翅」一份(共6入，優惠價299元)每日限量，售完為止。8月7日～8月8日父親節週末限定販售九華味豬腳壽麵線，優惠價只要680元(原價880元)。

