搶親子客 台南大員皇冠假日酒店推「暢玩海陸行程」

從5月中因疫情學校停課、居家上課開始，家中有就學的兒童多半悶在家，暑假終於不用線上課程，等到7月27日微解封，眼看著暑假都過了一大半，許多家長都想為孩子把握住暑假的下半場。台南大員皇冠假日酒店推出【讓我們出海去！體驗帆船X海上夕陽】獨特的帆船出海看夕陽的體驗之旅。如果想自駕又無負擔，可以選擇【防疫自駕遊親子安心解封之旅】專案，住宿1晚搭配27小時租車自駕，讓您全家安心享受輕鬆的解封旅程。

趁著疫情稍稍緩解，家長們開始要幫孩子規劃解封的小假期。台南大員皇冠假日酒店搶親子客群，推出「暢玩海陸行程」2項親子住房專案，抓住暑假的尾巴，到台南暢玩海陸旅遊新體驗。知名動畫中，搭著帆船、喊著“讓我們一起航向偉大的航道吧！”是許多大小男孩的共同夢想。台南大員皇冠假日酒店為您圓了搭帆船航行的夢想，即日起至2021年12月30日止，推出「讓我們出海去！體驗帆船X海上夕陽」親子住房優惠專案，平日入住豪華家庭房7,388元起、平日入住和風客房9,388元起，含4客早餐，以及60分鐘的大力丸帆船體驗活動，讓你全家4人一起搭上帆船，享受揚帆啟航的暢快，亦能從安平港的海上視角觀賞夕陽，打造獨特難忘的回憶。如果希望防疫多一點保障與安全出遊的人，亦能選擇「防疫自駕遊親子安心解封之旅」住房專案，即日起至2021年8月31日止，平日入住豪華家庭房6,999元起，含4客早餐，並搭配在AVIS安維斯租車高鐵台南站取用一台休旅車，享有27小時的闔家自駕遊，輕鬆暢玩台南。以上價格需另加5%營業稅與10%服務費，且每日限量2間，須3天前預訂。訂房專線：06-391-1858。

除了海上、陸上的暢玩體驗行程之外，旅行中不能少了美食這一趴。台南大員皇冠假日酒店高人氣的彩豐樓中餐廳在微解封後也開放內用，並採梅花座與加裝隔板，每週五至週日午晚餐時段提供單點分菜位上服務或個人套餐，讓您大啖粵式饗宴；大廳289吧也能愜意享用美好午茶時光；想要放電09:00-20:00在酒店3樓的健身房，也能讓全家大小盡情地揮汗運動，長久以來困在家，繃緊神經的壓迫感一次全釋放，打造美食與快樂的旅遊回憶。