新北美食地標望月樓、Asia49 8/6重啟內用

雙北內用解禁，新北美食地標Mega50旗下的「望月樓」粵菜餐廳和「Asia49亞洲料理及酒廊」，將於8月6日重啟內用服務，嚴守最高規格的防疫措施，讓消費者安心用餐；二廳同時在8月31日以前祭出《入內用餐、好禮成三》的迎賓禮遇，表達對來客惠顧的誠摯感謝！此外，原本既有的外帶外送、和備受歡迎的『每週好物』，全都照常供應，詳情可見官網www.mega50.com.tw，或電服務專線：(02)7705-9704。

位於新北最高百揚大樓48樓的「望月樓」及49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」，都以壯麗的天際美景聞名業界，前者並以色味俱佳的新派粵菜備受稱道，後者則於日前獲得全球最大TripAdvisor貓途鷹評論網之「2021旅行者之選最佳餐廳」殊榮！8月6日開放內用後的整個八月，二廳將推出《入內用餐、好禮成三》迎賓專案，好禮一是來就送每人$300抵用券一張，可供下次使用，好禮二是憑疫苗接種卡或預約接種紀錄，即享用餐85折(適用於週一至四全天、週五午餐及週日晚餐；Asia49平日午餐恕不適用)，好禮三則是Asia49平日午餐送小菜吃到飽，四款自製開胃小菜無限供應。二間餐廳期待以此特惠，感謝登門用餐賓客的情義相挺；另一姊妹餐廳「50樓Café」自助餐，則將再於適當時間重啟營業。

為落實安全的用餐環境，餐廳將依政府規定管制人數，並嚴格執行以下防疫措施：服務人員接受防疫教育，定時量測體溫，配戴口罩、面罩和手套，且勤加洗手；顧客配合實聯制、量體溫、雙手酒精消毒，離座即須戴口罩；座位採梅花座加裝隔板，桌距達150公分以上，菜色以個人套餐或桌邊分菜供應，上桌前皆以菜罩覆蓋；客人用餐離開後，桌椅及相關物件全數以酒精擦拭，公共區域之門把、電梯、洗手間等接觸熱點，一律一小時清消一次。

除了開放內用，外帶外送和每週快閃好物仍持續提供居家享美食的優質服務。銷售迭創新高的『每週好物』，最新一期豪邁推出可供四人吃飽飽的「海陸雙霸宴」，以整隻500克波士頓龍蝦率領蝦兵蟹將製成的手抓海鮮痛風餐，拚搏一整隻重達500克的澳洲帶骨肋眼戰斧牛排，再加上主廚錦上添花的多樣配菜，包括黑金古早味豬腳、泰式蕈菇沙拉、松露乳酪燉飯、青醬蔬食千層麵、和四片起士蛋糕，原價NT$4,280元，特價NT$2,980元(七折，恕不再與其它優惠/券並用)，8月13日前可供預訂，8月13至15日自取外帶，歡迎選購。