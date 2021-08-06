臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.62% 上市股票總市值達53.75兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年8月6日發行量加權股價指數收盤為17,526.28點，較上週(110年7月30日)的17,247.41點上漲278.87點，漲幅約為1.62%，台灣50指數收盤為13,725.10點，較上週的13,459.96點上漲265.14點，漲幅約為1.97%，寶島股價指數收盤為20,029.61點，較上週的19,698.46點上漲331.15點，漲幅約為1.68%。產業別指數方面，漲幅以貿易百貨類指數上漲7.85%為最大，跌幅以觀光類指數下跌3.69%為最大，未含金融類指數上漲254.41點，漲幅約為1.68%，未含電子類指數上漲256.30點，漲幅約為1.32%，未含金融電子類指數上漲240.61點，漲幅約為1.41%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆9,957.29億元，全體上市股票成交金額為1兆9,462.91億元，股票成交量週轉率為3.81%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類7,001.88億元，占全體上市股票交易金額35.98%

第二名，航運類5,410.40億元，占全體上市股票交易金額27.80%

第三名，光電類1,828.63億元，占全體上市股票交易金額9.40%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類15.82%

第二名，航運類13.41%

第三名，半導體類10.12%

累計今年年初開盤迄今共143個交易日，集中市場總成交金額為63兆203.32億元，市場日平均成交金額為4,407.02億元，股票成交量週轉率為142.21%，股票日平均成交量週轉率為0.99%。

2021年8月6日全體上市公司市場總值為新台幣53兆7,509.04億元，較上週(2021年7月30日)市值52兆8,936.41億元增加8,572.63億元，增幅約為1.62﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)