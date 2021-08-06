北台灣萬華茶室9月復業?! 柯文哲「北市不可能自己開放」 憂父親節家庭聚會掀另波疫情: 「戴上口罩再聊天 」

圖/台北市政府

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市長柯文哲今天(6日) 表示，媒體上關於萬華區茶室9月要復業的消息不正確，因為要先等中央讓八大行業復業；且就算復業，也必須要求安全、合法與衛生，不能回到過去。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體關注萬華區茶藝館兼飲酒店復業議題。

市長柯文哲表示，所謂「萬華茶室9月復業」是不正確的，因為八大行業開放要等中央下令，「北市不可能自己開放」。

柯文哲指出，就算八大行業解禁，也不能讓萬華茶室業跟過去一樣，例如業者拿的是小吃店執照卻有女陪侍、甚至根本沒執照或違建等，食安、公安、消防、衛生等層面都需要管理，「這我總可以要求吧！」

柯文哲說，他也知道不可能一次到位，但總是要前進並先做準備，不希望再爆發一波感染。

媒體提問先前為讓非法移工敢出來篩檢的「特赦令」是否還有效，柯文哲表示，當時是因為公共衛生角度上的緊急需求，疫情控制下來後，他呼籲政府還是要面對5萬多名沒身分證健保卡的移工黑數問題，這既是公衛也是國安破口。

由於8月8日星期日就是父親節，台北市長柯文哲今天指出，家戶感染仍是台北市的主要感染源，提醒民眾，若要家庭聚會，應以個人套餐為原則，不要邊吃邊講話，戴上口罩再聊天。

柯文哲指出，台北市居家隔離人數昨天為458人，終於降到500人以下，讓疫調人力相對更充裕。

柯文哲說，台北市今天公布的3例確診個案都是家戶感染，這是好消息也是壞消息，因為有明確的感染源，但代表家戶感染仍是台北市主要感染源，週末將遇上父親節，這是放鬆管制後的第一個挑戰。

柯文哲認為，5月中雙北疫情大爆發，與母親節的週末發生大量人流移動有關係，因此提醒民眾，週末的父親節，若要家庭聚會，應盡量用個人套餐，吃飯歸吃飯、聊天歸聊天，不要邊吃邊講話，戴上口罩再聊天。

台北市副市長黃珊珊補充，這個週末將加強稽查餐飲業內用是否符合防疫規範，並安排交通大隊及警察在各大景點疏導人流車流，希望業者自律、市民配合，大家一起把防疫做好，讓父親節更有意義。

此外台北市曾表示有自購疫苗規劃。副市長蔡炳坤今天表示，除了編預算及籌財源，還有需求性、施打時機、戰略物資規範等專業問題，近日將開諮詢會後再決定。

蔡炳坤說，除了要編預算、籌措財源以外，還有一些專業議題，例如自購疫苗的需求性，中央的採購量已破5000萬劑，若都順利到貨，那對市府來說，自購疫苗就變成第三劑，依照市長柯文哲說第三劑疫苗原則上以mRNA為主，必要性及接種時機也要考慮。

蔡炳坤指出，疫苗是戰略物資，即使北市買到了，但能否都留給北市民打，還是統一由中央分配等，很多問題都要專業討論。

蔡炳坤說，近日將召開傳染病防治諮詢會，邀請專家學者就以上問題進行更多討論，再做為是否編經費買疫苗的參考，因為8月底之前要把預算送進台北市議會，需充分說明、爭取議員支持。

另外，媒體提問北市產業振興方針，柯文哲表示，產業要趁此危機之下轉型，並討論實聯制、疫苗護照、健康通行證的實施方法。

柯文哲說，北市也在想如何補助損失慘重的餐飲、旅遊、旅館業者或協助他們轉型；而中央「五倍券」北市要配合政策還是單獨推活動等，都在規劃。

柯文哲並提到，因為疫情長者減少出門，每月敬老卡480點使用率大幅下降，但「該還的要還給人家」，正在討論作法。