南京疫情促Delta大舉入侵 中國「零容忍」政策還能撐多久？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南京機場破口釀成中國新一波疫情，在Delta變異株的推波助瀾下，恐成武漢以來最嚴重疫情，官方祭出封城老招數，然而在新冠肺炎（COVID-19）反覆無常的情況下，清零能清多久，零容忍又能忍多久，外界都在看。

本次疫情始於南京祿口機場，7月10日一架來自莫斯科的客機，不只載來了乘客，也夾帶了高傳染力的Delta病毒。客機清掃人員與病毒一同落地，不過短短數周，Delta已散布至中國16個省份共數百例，感染源多與南京事件有關。

在此之前，中國民眾對防疫也日漸鬆懈，口罩選擇性配戴，大規模集會又成了新日常。湖南張家界的「魅力湘西」大型演出證實是群聚破口，兩千名觀眾暴露於染疫風險，陸續有觀眾確診，活動儼然成為超級傳播者。

去年封閉武漢等地的作法奏效，官方為此再採大規模封城令、阻斷交通運輸、數百萬人全送去採檢。然而，隨著變種病毒入侵，過去的零容忍政策能撐持多久？好不容易恢復的經濟活動與人民生計，又哪堪這般再次折騰？

眼看英國等地自恃疫苗覆蓋率高，開始解封，學著與病毒共存，中國政府則嗤之以鼻，仍將清零奉為圭臬。BBC引述美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）公衛專家黃嚴忠說法，這顯示中國對自家疫苗缺乏信心。況且，南京群聚感染中，許多人都已完整接種了中國製疫苗。

除了不能說的疫苗效力隱憂，中國堅持「寧全殺不放過」政策，可能還有兩大原因。一是武漢經驗對人民留下心理創傷，憂心驟然開放恐壓垮醫療體系，要說服民眾改變心態，是一項挑戰。另一方面則是面子問題，畢竟官媒不斷放送中國防疫優於西方的論述，若放棄固有策略，跟進一度鄙棄的西方作法，必然顏面盡失。

專家認為，一味地封城，不是應對新冠病毒的長久之計，不僅使貧者益貧，對全體人民的心理健康也會帶來不良影響。非黑即白的防疫政策終將無以為繼，變種病毒防不勝防，有賴更細緻的防疫手段。