四技二專聯合登記分發 新北學子表現亮眼 錄取率95.8%優於全國

照片來源：新北市教育局提供
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110學年度四技二專聯合登記分發錄取結果於日前公告，全國73所科技院校參與招生，全國錄取率91.9%。而新北學子報名四技二專聯合登記分發共1,805人，放榜錄取1,729人，錄取率為95.8%，其中公立高中職錄取率96.3%、私立高中職錄取率95.2%，表現皆優於全國錄取率。經教育局統計，錄取臺科大、北科大、屏科大、雲科大等國立大學共206名，表現十分亮眼。學生們完成現階段任務，期許邁入下一個大學新鮮人學習階段，繼續為夢想努力。
樹人家商賴玟珊同學錄取國立屏東科技大學嬰幼兒保育系，她來自於單親弱勢家庭，為了不讓家人擔憂，成績一直保持班上第一名，爭取各項獎學金減輕家庭負擔。在放榜的那一刻，賴玟珊大喊「我終於做到了，可以報答媽媽辛苦養育自己的苦心。」
錄取國立臺北科技大學互動設計系的復興商工俞卉嬨同學表示，在國中時期其實成績並不理想不敢妄想國立科大，但在學校師長鼓勵下認真讀書，上課時努力吸收知識，回到家再寫大量考題並且一一檢討，每天都要求自己十一點睡覺，凌晨四點起來讀書，讓腦袋重新開機，將過程中的挫敗化作向前邁進的動力，終於完成自己夢想。
樟樹國際實中林希玲同學錄取國立屏東科技大學時尚設計與管理系，她表示因為在推薦甄審入學管道中僅獲得備取資格，讓在求學中都表現優異的自己失去信心。所幸在張文婷導師鼓勵下繼續堅持，最後在聯合登記分發管道錄取自己夢寐以求的第一志願，終於如願以償，感動落淚。
另外，鶯歌工商蕭博仁同學錄取國立臺北商業大學企業管理系，他表示有感於父母皆為藍領階級，特別是母親曾一度身兼3份工作，透過勞力賺取微薄薪資，因而立志奮發圖強，期盼日後能以腦力取代體力謀生。在高中三年自我砥礪，全心投入商學領域衝刺，取得通過率極低的會計事務乙級技術證，並立定志向繼續攻讀商學研究所，改善家中經濟環境。
教育局長張明文表示，新北對於技職人才培育完善，自108年起推動4年4億元「贏得未來•技職人才」計畫，從專業、國際、札根、跨域及創新技職方面培養學生的專業實作能力，未來將配合新課綱推出系列學習方案，協助豐富學生學習歷程檔案與提升核心素養能力，期待打造新北學子為具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。
照片由新北市教育局提供
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