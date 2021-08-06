四技二專聯合登記分發 新北學子表現亮眼 錄取率95.8%優於全國

110學年度四技二專聯合登記分發錄取結果於日前公 告，全國73所科技院校參與招生，全國錄取率91.9%。 而新北學子報名四技二專聯合登記分發共1,805人，放榜錄取1 ,729人，錄取率為95.8%，其中公立高中職錄取率96. 3%、私立高中職錄取率95.2%，表現皆優於全國錄取率。經教 育局統計，錄取臺科大、北科大、屏科大、雲科大等國立大學共20 6名，表現十分亮眼。學生們完成現階段任務， 期許邁入下一個大學新鮮人學習階段，繼續為夢想努力。

樹人家商賴玟珊同學錄取國立屏東科技大學嬰幼兒保育系， 她來自於單親弱勢家庭，為了不讓家人擔憂， 成績一直保持班上第一名，爭取各項獎學金減輕家庭負擔。 在放榜的那一刻，賴玟珊大喊「我終於做到了， 可以報答媽媽辛苦養育自己的苦心。」

錄取國立臺北科技大學互動設計系的復興商工俞卉嬨同學表示， 在國中時期其實成績並不理想不敢妄想國立科大， 但在學校師長鼓勵下認真讀書，上課時努力吸收知識， 回到家再寫大量考題並且一一檢討，每天都要求自己十一點睡覺， 凌晨四點起來讀書，讓腦袋重新開機， 將過程中的挫敗化作向前邁進的動力，終於完成自己夢想。

樟樹國際實中林希玲同學錄取國立屏東科技大學時尚設計與管理系， 她表示因為在推薦甄審入學管道中僅獲得備取資格， 讓在求學中都表現優異的自己失去信心。 所幸在張文婷導師鼓勵下繼續堅持， 最後在聯合登記分發管道錄取自己夢寐以求的第一志願， 終於如願以償，感動落淚。

另外，鶯歌工商蕭博仁同學錄取國立臺北商業大學企業管理系， 他表示有感於父母皆為藍領階級，特別是母親曾一度身兼3份工作， 透過勞力賺取微薄薪資，因而立志奮發圖強， 期盼日後能以腦力取代體力謀生。在高中三年自我砥礪， 全心投入商學領域衝刺，取得通過率極低的會計事務乙級技術證， 並立定志向繼續攻讀商學研究所，改善家中經濟環境。

教育局長張明文表示，新北對於技職人才培育完善，自108年起推 動4年4億元「贏得未來•技職人才」計畫，從專業、國際、札根、 跨域及創新技職方面培養學生的專業實作能力， 未來將配合新課綱推出系列學習方案， 協助豐富學生學習歷程檔案與提升核心素養能力， 期待打造新北學子為具備實作力、 創新力及跨域力之國際專業技術人才。

照片由新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

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