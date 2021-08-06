2021新北兒藝節8/13起線上磅礡揭幕！

「2021新北市兒童藝術節」即將於8月13日線上 回歸！今年新北市兒藝節官網特別打造專屬的全3D「 怪獸奇幻草原」 讓疫情期間雖無法走進劇場的大小朋友可以線上觀看， 把客廳變劇場，特別集結9大表演團體，包含2大表演天團「 紙風車劇團」及「朱宗慶打擊樂團2」，還有兒童偶像YOYO家族 超過10檔精選節目共同線上播映， 讓大小朋友宅家就能輕鬆在線享受劇場級演出！

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，「新北市兒童藝術節」 一向以藝術平權為宗旨， 致力於提供免費藝術活動體驗及表演團體演出， 讓全臺各地的小朋友都能無負擔參與， 希望讓家長與小朋友在藝術氛圍中共度歡樂暑假， 並豐富孩子的藝術視野。今(110)年雖受疫情影響， 但還是不忘兒藝節初衷，改以全線上方式舉辦，突破實體場域限制， 攜手9大表演團體帶給大小朋友近10檔殿堂級劇場演出， 同時也在疫情期間為表演團體增加更多演出機會。

活動於開幕(13)日起，將連續5週，晚間7點在新北市文化局臉 書以及兒藝節官網「怪獸奇幻草原」上演精采節目，首播開演將由「 紙風車劇團」臺灣童話故事《新月傳奇》打頭陣， 帶領小朋友感受臺灣這塊土地上的人情與溫暖，接連週末還有「 朱宗慶打擊樂團2」豆莢寶寶兒童音樂會《淘氣旅行箱》上下集， 以「世界風」為構想，在疫情不能出國的暑假， 以世界各地別具特色樂器，帶領大小朋友一同遊歷世界風情。此外， 在觀看影片時留意影片中的通關密語， 留言至新北市文化局臉書就有機會抽大獎喔！

其他豐富節目包括身聲劇場《老鼠娶親》、FOCA福爾摩沙馬戲團 《奧列的奇幻旅程》、風神寶寶兒童劇團《 風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》、蘋果劇團《龍騎士》、 無獨有偶工作室劇團《雪王子》及新象創作劇團《馬戲狂想》， 再加上兒童偶像YOYO家族來助陣， 檔檔精采好戲讓疫情期間藝術不間斷， 邀請大小朋友一起宅家看好戲。

「2021新北市兒童藝術節」自8月13日全面上線至10月31 日，歡迎民眾搶先至兒藝節官網https://www. newtaipei-summer.tw/查詢資訊， 更多活動訊息請上新北市文化局臉書查詢。

照片來源：新北市文化局提供