2021新北兒藝節8/13起線上磅礡揭幕！

照片來源：新北市文化局提供
照片來源：新北市文化局提供
「2021新北市兒童藝術節」即將於8月13日線上回歸！今年新北市兒藝節官網特別打造專屬的全3D「怪獸奇幻草原」讓疫情期間雖無法走進劇場的大小朋友可以線上觀看，把客廳變劇場，特別集結9大表演團體，包含2大表演天團「紙風車劇團」及「朱宗慶打擊樂團2」，還有兒童偶像YOYO家族超過10檔精選節目共同線上播映，讓大小朋友宅家就能輕鬆在線享受劇場級演出！
新北市政府文化局局長龔雅雯表示，「新北市兒童藝術節」一向以藝術平權為宗旨，致力於提供免費藝術活動體驗及表演團體演出，讓全臺各地的小朋友都能無負擔參與，希望讓家長與小朋友在藝術氛圍中共度歡樂暑假，並豐富孩子的藝術視野。今(110)年雖受疫情影響，但還是不忘兒藝節初衷，改以全線上方式舉辦，突破實體場域限制，攜手9大表演團體帶給大小朋友近10檔殿堂級劇場演出，同時也在疫情期間為表演團體增加更多演出機會。
活動於開幕(13)日起，將連續5週，晚間7點在新北市文化局臉書以及兒藝節官網「怪獸奇幻草原」上演精采節目，首播開演將由「紙風車劇團」臺灣童話故事《新月傳奇》打頭陣，帶領小朋友感受臺灣這塊土地上的人情與溫暖，接連週末還有「朱宗慶打擊樂團2」豆莢寶寶兒童音樂會《淘氣旅行箱》上下集，以「世界風」為構想，在疫情不能出國的暑假，以世界各地別具特色樂器，帶領大小朋友一同遊歷世界風情。此外，在觀看影片時留意影片中的通關密語，留言至新北市文化局臉書就有機會抽大獎喔！
其他豐富節目包括身聲劇場《老鼠娶親》、FOCA福爾摩沙馬戲團《奧列的奇幻旅程》、風神寶寶兒童劇團《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》、蘋果劇團《龍騎士》、無獨有偶工作室劇團《雪王子》及新象創作劇團《馬戲狂想》，再加上兒童偶像YOYO家族來助陣，檔檔精采好戲讓疫情期間藝術不間斷，邀請大小朋友一起宅家看好戲。
「2021新北市兒童藝術節」自8月13日全面上線至10月31日，歡迎民眾搶先至兒藝節官網https://www.newtaipei-summer.tw/查詢資訊，更多活動訊息請上新北市文化局臉書查詢。
照片來源：新北市文化局提供