台南持續降雨，全台最大水庫曾文水庫接近蓄滿，2日起洩洪4天來放水8550萬立方公尺，接近1座南化水庫蓄水量。6日上午11時將再度開啟溢洪道... 台南持續降雨，全台最大水庫曾文水庫接近蓄滿，2日起洩洪4天來放水8550萬立方公尺，接近1座南化水庫蓄水量。6日上午11時將再度開啟溢洪道。圖為該水庫8月3日洩洪時, 3道閘門同步放水，在溢洪道下方濺起壯觀水花。(中央社)

相關新聞: 台灣雲林沿海水患•台西6日中午12時後停班停課 農作物災損新台幣857萬元•花生最嚴重

【更新】盧碧颱風影響 台灣農委會發布高屏土石流紅色警戒66條•高雄山區逾1400人撤離

【最新】颱風「盧碧」變熱帶低氣壓•11縣市豪大雨特報 台灣沿海離島風浪大•須關注是否轉向「回馬槍」式襲台

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）豪大雨直灌台灣中南部，彰化縣伸港鄉一戶三合院因地勢低，日前在雨後淹水，好不容易抽乾後，今天(6日) 又淹水；另外還有西瓜田泡水，果農損失慘重，也有鹿港民宅水淹腳踝，住戶無奈以沙包擋水。

雨灌中南部，彰化縣伸港鄉一戶三合院地勢低，日前因雨淹水，好不容易抽乾後，6日又淹水。（上圖, 賴清美提供）中央社

彰化縣線西鄉、鹿港鎮交界一處西瓜田淹水，西瓜泡在泥水中，農民無奈向彰化縣議員賴清美透露，西瓜原本下週就可採收，損失新台幣數萬元。（賴清美提供）中央社

另外受颱風外圍環流影響，台南今天(6日) 持續降雨，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫、鏡面水庫、德元埤等6座水庫自然溢流或洩洪，台南市政府也啟動抽水站抽水，暫無淹水通報。

熱帶性低氣壓及外圍環流、西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局上午發布豪雨特報，其中彰化縣有局部大雨或豪雨，低窪地區慎防淹水；根據氣象局資料，今天凌晨0時到下午1時，彰化縣以大城鄉降雨最多，其中大城測站累積雨量203毫米，排名全國第5高。

中央社報導, 伸港鄉七嘉村一戶三合院日前因雨淹水，好不容易清除積水後，今天隨著雨勢又開始淹水，居民無奈表示，積水抽乾後忙著善後，不料今天屋內、外再度淹水，「真不知道該怎麼辦」；彰化縣議員賴清美關心狀況時說，要求縣府快派機具來協助抽水，以免淹水更嚴重。

線西鄉、鹿港鎮交界處西瓜田、芭樂園大淹水，西瓜泡在泥水，賴清美一早關心，下午再回去勘災，農民無奈向她透露，西瓜下週就可採收，損失新台幣數萬元；另外，鹿港鎮海浴路出現積水，由於路旁住家地勢相對低窪，水都灌往巷內民宅，積水逾腳踝，住戶趕緊搬沙包擋水，看著家具泡水，嘆氣地說「下大雨就淹」。

根據氣象局網站資料，今天凌晨0時直到下午1時，彰化縣大城雨量203毫米為縣內最多，依序為芳苑197毫米、鹿港163毫米、二林158.5毫米、線西153.5毫米、秀水152毫米、鹿港頭汴149毫米、溪湖148毫米、福興146.5毫米等，伸港則是126毫米。

另外在台南方面, 台南市政府水利局今天指出，台南受颱風外圍環流影響，多個行政區降雨；截至下午1時30分，累積雨量以北門區142.5毫米居冠。市府已啟動華宗、新圍、海東橋站等35座抽水站運轉抽水，抽水總量約153萬3000公噸。

水利局人員表示，水利局已對易淹水地區預布449台移動式抽水機，各區公所及水利局也備妥約22萬個砂包，另14個易淹水區公所備妥1800片防水擋板。

水利局統計，目前，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫、鏡面水庫、德元埤等6座水庫自然溢流或洩洪，下游民眾應注意安全並遠離河床。

水利局人員說，台南地區天氣不穩定，易有短延時強降雨及局部大雨發生，市民須注意雷擊及強陣風。

水利署南區水資源局最新水情資訊顯示，烏山頭水庫及南化水庫滿水位，曾文水庫及白河水庫蓄水率逾9成。曾文水庫3個溢洪道全部開啟，調整水庫蓄水壓力。

【台灣中南部豪大雨】彰化西瓜泡爛•民宅水淹腳踝 台南曾文等6水庫持續放水•下游人員應注意安全

台灣雲林沿海水患•台西6日中午12時後停班停課 農作物災損新台幣857萬元•花生最嚴重

【更新】盧碧颱風影響 台灣農委會發布高屏土石流紅色警戒66條•高雄山區逾1400人撤離

【最新】颱風「盧碧」變熱帶低氣壓•11縣市豪大雨特報 台灣沿海離島風浪大•須關注是否轉向「回馬槍」式襲台

受颱風外圍環流影響，台南6日持續降雨，曾文水庫洩洪，水利局呼籲下游民眾注意安全。（台南市政府提供）中央社

南部地區連日降雨，烏山頭水庫3日晚間達到滿庫開始溢流，到4日中午仍持續。 中央社