雲林縣政府災害應變中心二級開設，並宣布台西鄉因雨勢過大，致部分地區淹水，6日中午12時起停班停課，縣長張麗善（前中）前往台西鄉五港路勘災... 雲林縣政府災害應變中心二級開設，並宣布台西鄉因雨勢過大，致部分地區淹水，6日中午12時起停班停課，縣長張麗善（前中）前往台西鄉五港路勘災。（雲林縣府提供）中央社

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）雲林縣沿海地區自今天(6日) 凌晨下起大雨，累積雨量超200毫米，四湖、台西紛傳災情，其中以台西最嚴重，縣府宣布台西鄉中午12 時起停班停課。

中央氣象局雨量觀測，今天雲林縣台西鄉台西消防隊測站累積雨量全國第1，至中午已達224毫米，第2名是口湖鄉口湖消防隊測站達215.5毫米，第3名是四湖鄉四湖植物園207毫米，整個上午雲林沿海地區風雨不斷。

雲林縣政府因此災害應變中心二級開設，並宣布台西鄉因雨勢過大，致部分地區淹水，今天中午12時起停班停課，縣長張麗善前往勘災。

目前除了雲林縣, 高雄市也有部分地區停班停課。

行政院人事行政總處 停班停課訊息超連結

西南氣流影響，雲林縣降下大雨，導致沿海地區多處積淹水，雲林縣水林鄉公所測站至1日中午為止，已測得雨量261.5毫米。（雲林縣政府提供）中央社

受西南風及低壓帶影響，雲林縣2日豪雨成災，根據縣府農業處統計，總計農作物災損新台幣857萬元，其中以花生受損最為嚴重，面積490公頃、受害程度10%，受損金額逾466萬元。（雲林縣政府提供）中央社

雲林縣水利處指出，台西鄉多處地區淹積水，四湖低窪地區也淹水，已啟動緊急抽排作業，排除積淹水。

中央社引述四湖鄉林厝地區民眾說，當地已有近百戶住家積淹水，居民都忙著搬家具、家電，「昨天才淹今天又淹」。台17線從四湖到台西，整段路都淹在水中。

張麗善表示，雨勢將持續幾天，呼籲民眾嚴加防範，若住家淹水請自行拍照作為申報災害補助之用。

台灣雲林沿海水患•台西6日中午12時後停班停課 農作物災損新台幣857萬元•花生最嚴重

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