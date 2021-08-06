內政部：2020年台灣人平均壽命81.3歲再創新高 六都中臺北市84.1歲最長壽

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部今（6日）天公布「109年簡易生命表」並表示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，台灣人的平均壽命從2010年79.2歲增至2020年81.3歲，顯示國人越來越長壽。

據「109年簡易生命表」顯示，台灣人的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

內政部表示，以直轄市而言，2020年的國人平均壽命，以臺北市84.1歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以臺北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

從各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.7歲最高，臺東縣76.5歲最低。內政部表示，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，臺東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.8歲、3.9歲，花蓮縣、臺東縣與全體國民平均壽命差距已分別較2010年縮小0.37歲、0.13歲。若與2019年比較，除澎湖縣平均壽命下降0.11歲外，其餘縣市平均壽命皆為增加，且以宜蘭縣及南投縣均增加0.43歲最多。

△歷年國人平均壽命趨熱圖。(照片由內政部提供)

內政部指出，2020年COVID-19疫情蔓延全球，但台灣在執行邊境防堵及民眾落實防疫新生活運動下，死亡人數為17萬3,162人，較2019年減少2,384人，粗死亡率為7.35‰，較2019年略減0.09個千分點。

若以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每十萬人口390.8人，較2019年減少4.3%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發國家的情形。

內政部說明，所謂「粗死亡率」是指死亡人數占年中人口數之比率；隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨之遞增，為合理現象。而「標準化死亡率」則是將粗死亡率以世界衛生組織(WHO)公布的2000年世界標準人口年齡結構調整計算，避免各國因人口結構不同而有所偏誤，換言之，標準化死亡率可排除「年齡因素」對死亡率的衝擊(即不受高齡人口多寡影響)，反映真實的死亡概況。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。

△臺灣地區各縣市平均壽命及標準化死亡率。(照片由內政部提供)