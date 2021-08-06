台灣線上《藝Fun劇場》收看突破16萬　羅馬尼亞舞蹈家編導芭蕾舞作《仙女》重現經典

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）受好評的《藝Fun劇場—精采上線》已播放24部精采作品吸引16萬人收看，下半場將於8月14、15日接棒放映6大舞團經典創作。

文化部《藝Fun劇場—精采上線》即將進入「下半場」，直至目前已播放24部精采作品，逾16萬人次欣賞，屢獲好評。文化部表示，在劇場觀演逐步正常化之際，期待大家把握客廳劇院的機會，再次回味或欣賞曾經錯過的經典作品。8月《藝Fun劇場—精采上線》將播放12檔主題多元的製作，包含經典文學與傳說、台灣在地民情故事及生命省思等，作品豐富生動亦發人深省，歡迎民眾在家「追劇」。

本週末（8月7、8日）播映的製作包含財團法人台北愛樂文教基金會《德文安魂曲》，堪稱為一首屬於「全人類的安魂曲」，著重於對生者的慰藉，充滿溫暖的氛圍；綠光劇團音樂劇《再會吧北投》蟬聯2018、2019年全台原創音樂劇票房總冠軍，音樂會版由吳念真擔任說書人、福爾摩沙淡水走唱團演奏，華麗舞蹈與經典曲目、搭配劇場演出畫面，精采又撫慰人心；盜火劇團《米奇去哪裡》為一部充滿批判的瘋狂喜劇，以一對年輕父母對孩子的教育分歧，反諷現代都市社會中荒謬可笑的家庭日常；台灣崑劇團《范蠡與西施》改編自明代梁辰魚的《浣紗記》，由台崑、浙崑攜手製作，藉由范蠡和西施的愛情故事譜出大時代的興衰與人世間的悲歡離合。

高雄城市芭蕾舞團《仙女》、《吉賽兒》及《四人舞》，邀請羅馬尼亞籍舞蹈家康士坦丁（Constantin Georgescu）擔任排練指導，重現三齣19世紀浪漫芭蕾經典作品之精華，展現古典芭蕾技巧的傳承與創新；世紀當代舞團《誓．逝》為編舞家姚淑芬以畫家王攀元曾有過的愛情故事為創作靈感，並以其畫作直接運用為舞台美術，為一結合裝置、畫展與行為藝術的跨域實驗作品。

下週末（8月14、15日）將上檔的作品包括紙風車劇團經典戲碼之一《唐吉軻德冒險故事—銀河天馬》，曾巡演全台走遍大小鄉鎮，劇中唐吉軻德不畏艱難、挑戰巨大風車不輕言放棄的經典畫面，是許多大小朋友的美好回憶；台南人劇團《Re/turn》（2013年版）藉由故事中角色「穿越時空」，訴說著人們生命中面對「選擇」的課題，促使觀眾在又哭又笑的觀賞過程中，反思自身的回憶與遺憾；昇平五洲園《寶蓮燈前傳—母子緣》靈感源於張衡《西京賦》的神話故事，描述巨靈神與妖怪北天黑龍母，從對立到彼此理解、為彼此犧牲的情義故事。

對位室內樂團《與對位有約—大鬍子布拉姆斯》將展演布拉姆斯27歲時所創作的降B大調第一號弦樂六重奏，作品18，是首散發著清新、溫暖、活力、卻又帶著些許少年的矛盾，有著「春之六重奏」之暱稱的精彩作品；何曉玫MEIMAGE舞團《親愛的》以人際關係的情感出發，透過舞作呈現人與人之間相處、磨合與彼此接納的情境；大型原住民歌舞劇新古典舞團《雲豹之鄉》為台灣編舞家劉鳳學博士所創作，以舞作呈現原住民棒球選手即使身在艱苦生活中，仍秉持著如雲豹般矯捷身手及堅韌生命力，奮力尋夢的過程。

《藝Fun劇場—精采上線》播映時間為每週六、日14：30及19：30，每週6檔作品，限時放映至8月29日。民眾可於《藝Fun劇場—精采上線》YouTube頻道或各表演團隊的YouTube頻道線上收看，詳情請上《藝Fun劇場—精采上線》查詢。



（圖/文化部）