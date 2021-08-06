懶人包！台灣第五波藝文紓困8/16起跑　書店、電影、自營者都可申請最高補助250萬

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）疫情影響藝文產業甚鉅，文化部編列10億預算推出「積極性藝文紓困補助」將於8月中開放申請，申請者最高可獲250萬補助。

文化部先前推出的「藝文紓困4.0」補助藝文工作者基本生活開銷，然而該補助僅從5月提供至7月，文化部今（6）日推出「積極性藝文紓困補助」，針對實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力三大面向，最高補助250萬。

文化部今日召開線上記者會宣布，將自8月16日開始接受藝文產業申請「積極性藝文紓困補助」，具體落實協助三大目標「人才不流失、創作不中斷、數位再進化」。

申請資格部分，符合於我國設立登記或立案的財團法人、社團法人、非法人團體，或負責人具我國國籍商號的藝文事業，如視覺藝術、表演藝術、出版產業、電影電視製作、流行音樂、工藝、文創、博物館、地方文化館、社區營造、文化資產等，可針對實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力等3個補助類別其中之一或整合提出申請。



(圖/文化部)

文化部說明，實體或線上藝文展演補助的內容，包含視覺藝術、表演藝術、傳統戲曲、陣頭、無形文化資產保存者辦理實體、線上或虛實整合的售票或不售票展演；流行音樂線上直播售票演出、影視音虛實整合（擴增實境、虛擬實境、浮空投影、異地共演等）的展演活動。

創作能量補助內容，如視覺藝術創作及策展；表演藝術製作排練、劇本、曲目、舞碼創作、跨域實驗；書市擴展或作品數位化；電影長片、電視影集、新媒體跨平臺創意影音節目、流行音樂內容等前期開發製作；博物館、社區營造、文化資產等的創新研發或推廣計畫等。

至於人才培力補助，則包含各藝文產業可進行專業開發、表演方法、行政管理、團體經營、實務訓練、做中學課程、工作坊、交流活動等人才培訓計畫，以支持藝文工作者具備充足能量持續面對未來。

文化部指出，每一事業或團體以補助一個計畫為原則，最高補助250萬元。補助項目包含創作及製作費、策展及展覽執行費、行銷推廣費、場地及設備租借費、排練及演出費、線上或串流平臺上架服務費用（攝錄影、票務處理行政費、網路傳輸費）、防疫相關支出（快篩、PCR檢測、防疫用品）、補助訓練津貼、講師費等。

「積極性藝文紓困補助」將自8月16日上午9點起開放線上申請至9月22日止，申請所需資料包含計畫內容、負責人的中華民國國民身分證影本或其他身分證明影本、立案或登記證明等相關證明文件，詳細請參閱「文化部文化藝術事業防疫及紓困振興專區」。



(圖/文化部)



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