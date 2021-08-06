孩子留在車中10 分鐘OK嗎？　天氣悶熱小心車內死亡

【健康醫療網／記者林渝樺報導】 每年有很多兒童因為在炎熱的天氣裡被留在車內而死亡，根據克理夫蘭醫學中心，兒科醫生保拉·薩貝拉（Paula Sabella）醫學博士破解常見的迷思與事實區分，提供簡而有力的技巧來保護兒童，呼籲停放的汽車中看到嬰兒或兒童且沒有成年人在場，請記得報警挽救生命。

防止孩童車內死亡 父母注意這五種迷思

迷思一：有愛心、細心的父母不會把孩子留在悶熱的車中。

實際上，研究人員估計，有一半的事故都與慈愛的父母或看護人有關，他們忘記了後座上熟睡的孩子，他們在不知情的情況下留下嬰兒，稱為遺忘嬰兒綜合症。

迷思二：如果我把孩子留在車裡 10 分鐘，他們會沒事的。

實際上，在攝氏26度的天氣中，車內的溫度可以在短短 10 分鐘內達到危險的高溫。

迷思三：如果外面只有攝氏15 度，我的車就不能加熱到危險的水平。

事實上，即使室外溫度僅攝氏15度，汽車加熱仍可超過攝氏37 度。

迷思四：我可以根據自己的感覺來判斷車內的熱量水平。

事實上，兒童的體溫上升速度是成人的三到五倍。他們的體溫相對於他們的體表面積上升更快。

迷思五：開著車窗會讓車子保持涼爽。

事實上，據美國國家公路交通安全管理局的研究人員指出，汽車的窗戶像溫室一樣，開著對於保持汽車涼爽幾乎沒有作用。

把孩子放在視線區 減少遺留車內機會

薩貝拉博士說，為了幫助父母和看護人養成可以防止在熱車死亡的日常習慣。他建議不要將孩子直接放在駕駛員座椅的後方，放在乘客側汽車座椅可以讓父母更容易看到孩子，減少致命遺忘的可能性。另外也可以將孩子與重要物品一起放在後座，當您到達目的地取物時，也會看到孩子。或是寶寶在車裡時，請記得在前座上放毛絨玩具、尿布袋或其他視覺提示。

如果孩子在外面玩耍並消失幾分鐘，請立即檢查汽車，包括後車箱，因為孩子們可能會不小心將自己鎖住。博士強調，大多數在車內悶死都是偶然的，但完全沒有任何理由可以讓孩子長時間獨自呆在車中。如果在停放的汽車中看到嬰兒或兒童，並且沒有成年人在場，請記得報警協助，或許可以挽救一條生命。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50881

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