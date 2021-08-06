美國研究：40%野生白尾鹿感染新冠病毒 染疫途徑待查

（台灣英文新聞 / 綜合報導）美國農業部（USDA）動植物衛生檢驗局 （APHIS）10年來，在密西根州、賓州等四州，針對600多頭野生白尾鹿進行血清抽樣，卻意外在2021年的數據中發現，有超過40%的白尾鹿存有新冠抗體，這是繼水貂群染疫後，第2個在野外發現染疫的物種。

綜合媒體報導，美國農業部動植物衛生檢驗局10年來，在密西根州、賓州、伊利諾伊州和紐約等四州，長期針對600多頭野生白尾鹿進行血清抽樣，觀察和追蹤動物群體感染新型冠狀病毒(COVID-19)的染疫狀況。

今年1月到3月間，APHIS針對385頭野生白尾鹿進行新型冠狀病毒血清抽樣，結果發現超過40%的白尾鹿樣本檢測到有新冠抗體，2019和2020年的研究中也分別發現1個和3個抗體，但在2011到2018年間都未發現鹿群血清存有抗體。

據數據顯示，擁有最多抗體的鹿群以密西根州為最多，當地有67%的鹿有抗體，而伊利諾伊州只有7%，是4州當中最少，也就是白尾鹿擁有抗體的機率是因地而異；這也是繼水貂群染疫後，第2個在野外發現染疫的物種。

APHIS推測，病毒可能潛在的傳播途徑，不排除是接觸到受汙染水源，或曾與染疫人類接觸，目前仍待研究人員釐清最初的染疫途徑。

研究中指出，染疫鹿群並未出現重症跡象，也沒有確切的證據顯示，人類食用染疫動物肉會被感染，然而研究人員擔憂，如果病毒持續在野生動物間傳播的話，可能會產生變種，再重新傳染給人類，導致疫苗的保護力減弱。美國當局呼籲，相關單位應加強監控野生動物，避免疫情在野生動物間迅速傳播。