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【更新】盧碧颱風影響　台灣農委會發布高屏土石流紅色警戒66條•高雄山區逾1400人撤離

農委會今天(6日) 發布土石流紅色警戒66條，分布在高雄、屏東的7鄉23村，並公布1處大規模崩塌紅色警戒，位在高雄市茂林區萬山里，地方政府應勸告或強制撤離安置。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/06 10:22
中南部近來連日豪雨，土壤含水量極高，颱風盧碧外圍環流5日又帶來不小雨勢，高雄台27線扇平山莊路段再因大雨沖刷導致土石崩落、泥流擋道，警方...

中南部近來連日豪雨，土壤含水量極高，颱風盧碧外圍環流5日又帶來不小雨勢，高雄台27線扇平山莊路段再因大雨沖刷導致土石崩落、泥流擋道，警方...

更新時間: 2021-08-06 11:20

首次發稿: 2021-08-06 10:22

【更新】盧碧颱風影響　台灣農委會發布高屏土石流紅色警戒66條•高雄山區逾1400人撤離

高雄市鳳山區中崙里五甲二路一旁水溝上水泥覆蓋地的地基5日下午突然坍塌，目前現場已由水利局工程人員修復中。
（高市鳳山警分局提供）中央社

行政院人事行政總處 停班停課訊息超連結

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）高雄市近日陸續受西南氣流和盧碧颱風外圍環流影響風雨不斷，除了路面積淹水、路樹倒伏、路面坑洞，昨(5日) 苓雅區中正一路與和平一路路口，還有大片廣告帆布遭吹落路面，警方獲報到場指揮交通排除障礙。

6日上午高雄市仍有間歇性雨勢，但未造成積淹水災情；不過山區土石流紅色警戒從昨天55條，增至今天61條，範圍包括那瑪夏、六龜、桃源、茂林、杉林等5區20里。

另外，桃源、茂林、旗山、甲仙、美濃等5區14里，也有41條土石流黃色警戒。山區昨天撤離1263人，今天已增至1443人。茂林、桃源及那瑪夏區3區今天已停止上班、停止上課。

高雄市前鎮區一心二路今天(6日) 凌晨疑因大雨出現坑洞，造成一輛汽車行經後，左後輪爆胎卡在洞中，所幸無人受傷。高雄市水利局初步研判可能是管線或箱涵破損，已緊急回填處置。

今天凌晨3時多男子開車經過一心二路，突然感受到車身搖晃，下車查看發現車子壓在一處長約50公分、寬約100公分、深約40公分坑洞中(如下圖) ，造成左後輪爆胎。員警獲報後設置交通錐警示避免再發生意外。

水利局初步研判可能是地下管線或箱涵破損導致路面坑洞，上午已前往進行緊急回填處置，待天氣放晴後再修復破損管線或箱涵解決根本問題。事故路段3年前也曾因類似原因出現塌陷，當時造成一輛車陷入洞中。

【更新】盧碧颱風影響　台灣農委會發布高屏土石流紅色警戒66條•高雄山區逾1400人撤離

高雄市前鎮區一心二路6日凌晨疑因大雨出現坑洞，水利局初步研判可能是管線或箱涵破損，已緊急回填處置。（民眾提供）中央社

首次發稿: 2021-08-06 10:22

盧碧颱風影響　台灣農委會發布高屏土石流紅色警戒66條•高雄1處大規模崩塌紅色警戒

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）受颱風盧碧影響，農委會今天(6日) 發布土石流紅色警戒66條，分布在高雄、屏東的7鄉23村，並公布1處大規模崩塌紅色警戒，位在高雄市茂林區萬山里，地方政府應勸告或強制撤離安置。

農委會說明，上述66條土石流紅色警戒，分布在屏東縣三地門鄉口社村、達來村，瑪家鄉瑪家村；以及高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，杉林區木梓里、集來里，桃源區建山里、復興里、桃源里、勤和里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區茂林里、萬山里等，計2縣（市）7 鄉（鎮市區）23村（里）。

另外，農委會也公布黃色警戒88條，分布在屏東縣、高雄市、嘉義縣等3縣（市）10鄉（鎮市區）38村（里）；以及1處大規模崩塌黃色警戒，位在屏東縣來義鄉來義村，提醒地方政府應進行疏散避難勸告。
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