2020快閃爆紅的綠豆沙專賣店｢某村綠豆沙｣　8/4~8/25新竹巨城再度旋風回歸

由藝人創業家簡沛恩所創立的某村綠豆沙專賣店，去年短短3個銷售 檔期的快閃旋風，創下平均每天銷售約400-500杯的紀錄。 台灣人有多愛這款復古風味的綠豆沙，三個檔期下來就吃掉約相當於 17座台北101的高度，今年8/4~8/25｢某村綠豆沙｣ 將再度於新竹巨城回歸快閃，經典品項：台南5號綠豆沙及特選小農 綠豆沙牛奶都將再度復刻登場，8/4~8/8開賣前20名享買一 杯送一杯之優惠，限同品項，一人限購一次。

台灣的本土綠豆，由於耕作面積減少，產量銳減， 再加上國外進口豆類低價競爭，且栽種綠豆風險多，收成不易， 採收靠人工，種植成本高，目前台灣農業人口勞力下降的情況下， 年輕人大多不願意再栽種綠豆，所以，有專家預估10年內台灣本土 綠豆即將消失。

｢某村綠豆沙｣秉持｢台灣綠豆不能亡｣的精神， 懷著敬土之心堅持與台灣農友們共同合作，嚴選台灣品種台南5號（ 屬粉綠豆品種），將復古70年代古早口味的綠豆沙， 研發改良為更香醇綿密的口感，期盼藉由產品銷售帶動產能， 讓台灣綠豆能繼續生存下去。

｢某村綠豆沙專賣店｣也堅持只用在地食材， 嚴選小農初鹿牧場鮮奶， 打造清甜道地的奢華正港台味的綠豆沙牛奶， 是去年快閃期間創下超高人氣的暢銷單品。今年｢某村綠豆沙｣ 將前進號稱｢美食沙漠｣的新竹，8/4~8/25於新竹巨城美食 街登場，絕對讓新竹人驚艷讚嘆。

另外喜歡某村綠豆沙的朋友，也可以趕快上官方臉書粉絲專頁， 狂敲邊鼓讓某村趕緊成立直營專賣店，讓您天天有綠豆沙陪伴。

| 台灣綠豆沙專賣販售所 |【某村綠豆沙專賣店】

◎ 堅持守護在地農友

◎ 嚴選本土最好食材

◎ 復刻台灣味覺記憶

8/4~8/25 快閃販售品項：台南5號綠豆沙 NT70元/1杯

特選小農綠豆沙牛奶 NT80元/1杯