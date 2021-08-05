頭城小鎮主題客房 父親節全新曝光　蘭陽烏石港海景酒店 老爸醉磅

頭城曾經為蘭陽平原最重要的經濟商港，擁有開蘭第一城之美名，在山海之間的美麗小鎮，昔日的港口已繁華退盡，鄰近漁村僅剩純樸自適的老屋房舍，樸實的老街上，也剩寧靜的街屋建築之美。

疫情趨緩時刻，正臨父親節到來，蘭陽烏石港海景酒店全新規劃童趣家庭房型(四人房)，從酒店住宿開始，讓旅人不用離開客房即可體驗頭城小鎮的地方生活，透過主題樓層和客房童趣繪畫，全家人可以安心與酒店吉祥物一起繞著頭城去旅行。

酒店主題樓層以高樓層的景觀客房全新規劃「童趣家庭房」，運用童趣可愛的插畫於酒店廊道和客房牆面，以頭城海邊走走、頭城小街巷弄、頭城漁村好所在，共三大主題樓層，讓吉祥物帶領旅人在客房中穿梭山、海、老街、漁村之間，重新認識地方生活。

「頭城 海邊走走」以蘭陽八景中獨具特色的龜山朝日為旅遊背景，推薦旅人至北海岸的蜜月灣或外澳沙灘，體驗衝浪、SUP立槳、飛行傘等有趣的陸海空活動。

「頭城 小街巷弄」則以頭城老街為主軸，讓旅人暢遊初春的蘭陽博物館、盛夏的頭城搶孤、芒秋的老街文學巷、冬季的十三行街屋，感受四季如春的頭城風情。

「頭城 漁村好所在」將介紹旅人蘭陽五漁村的美，從石城、大里、大溪、梗枋到外澳，共五個傳統漁村，漁人與大海共存的日常生活。

趁著疫情趨緩，獻給家裡最溫柔的英雄，酒店推出老爸醉磅客房住宿專案，即日起至8/31，住宿童趣家庭房，兩人同行再帶一位爸爸，一泊二食，每人$3,333起，每房再另外免費贈送手作磅蛋糕乙盒和主廚精選紅酒乙支，還享星空看海吧飲品兌換券2張，更多訊息請詳見官網www.lanyangseaview-hotel.com或電洽訂房專線03-977-1111。