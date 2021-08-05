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3颱共舞！輕颱銀河、妮妲5日下午生成　對台灣無直接影響

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/05 19:34
氣象局5日下午接連發布第10、11號颱風生成訊息，目前西北太平洋上有盧碧、銀河及妮妲3颱。(中央氣象局提供)

氣象局5日下午接連發布第10、11號颱風生成訊息，目前西北太平洋上有盧碧、銀河及妮妲3颱。(中央氣象局提供)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）氣象局今（5）日下午接連發布第10、11號颱風生成訊息，目前西北太平洋上有盧碧、銀河及妮妲3個颱風，目前預估銀河及妮妲對台無直接影響；前一次3颱共舞在2016年，為獅子山、蒲公英及圓規。

中央氣象局表示，目前在西北太平洋上同時出現3個颱風，包含已經登陸中國廣東的輕颱「盧碧」，以及今日在下午2時生成的第10號颱風「銀河」（國際命名：MIRINAE）及第11號颱風「妮妲」（國際命名：NIDA），目前對台灣無直接影響。

氣象局說明，「盧碧」的海上颱風警報已於下午5點半解除其雖有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，但未來仍有轉向接近台灣近海並有增強的機率 ；而輕颱「銀河」及「妮妲」則會往東北進行。

中央社報導，氣象局預報員林定宜表示，這3個颱風均在季風低壓帶中生成，因此多少會有交互作用，但銀河與妮妲主要往東北方移動，對台灣不會有直接影響。

林定宜表示，目前在這個季風低壓帶中一共有4個熱帶系統，其中3個已經增強為颱風，目前第4個所在緯度偏高，目前發展仍在觀察，若真的生成，則會是第12 號颱風奧麥斯。

林定宜指出，在2016年8月西北太平洋上也曾出現3 颱共舞的情況，在24小時內形成蒲公英、獅子山及圓規3颱，其中蒲公英及獅子山也曾發生藤原效應，最後獅子山甚至影響日本北海道。
中央氣象局
輕颱
盧碧
銀河
妮妲

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