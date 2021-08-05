印度神官性侵焚屍賤民女童 總理沉默民眾怒燒肖像

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）印度一名9歲的低種姓女童近日慘遭火葬場神職人員性侵殺害又強行火化滅證，該案震驚全國。然而，印度高層包含總理墨迪（Narendra Modi），在長達4日的民眾抗議活動中多沉默以對，民怨越發升溫。

《BBC》報導，在德里貧民窟一名屬於賤民種姓達利特人（Dalit）的9歲女童，去火葬場汲取飲用水時，被任職的55歲神職人員及其他三人輪姦後殺害，隨後對發現屍體的女童母親謊稱是觸電而死，並以「報警你女爾會被驗屍，器官會被偷賣」等理由威逼利誘該母親不得報警，並強行將屍體火化，還將其關在門內。

女童父親聞訊與約150名村民到場撲滅焚化堆，然屍體只剩下一隻腿難以鑒別死因。四位嫌犯已遭警方逮補，並根據被害者父母證詞被控強姦、謀殺與毀屍滅跡等罪狀。

印度斯坦時報指出，案件面臨最大的問題，是屍體毀損無法鑑定性侵行為，現在警方將依靠嫌犯衣物上是否檢測出DNA來分析。

印度女性一直以來因性侵、種姓制度問題被受壓迫，在當地每十五分鐘就有一起性侵案發生，本次事件爆發再度凸顯該議題，加上有消息指出，承案警方消極辦案包庇高種姓罪嫌，也引爆民眾怒火。推特上也以 #JusticeForDelhiCanttGirl 標籤聲援女童家人尋求正義。

《CNN》報導，該起案件引發約300名民眾走上首都德里抗議並已延燒四日，由於大力推行印度教民族主義的總理莫迪自事件發生後一直保持沉默，憤怒的民眾也藉焚燒他的肖像表達抗議，警方則部署200名人力到抗議現場坐鎮。

民眾點燃白蠟燭抗議。（圖／推特 @IYCKarnataka）

印度德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）在被指責保持沉默後，3日在推特上表示，稱該起犯罪是「極其可恥」的，並呼籲對加害人處以死刑。他也表示將會與受害者家屬見面，並幫助他們聲張正義。

印度斯坦時報報導，印度印度在野黨國大黨（Congress）領導人物拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）則表示，女童父母的眼淚只說明了一件事——他們的女兒，也是國家的女兒，其正義應該得到伸張」而他將會與受害者家屬站在一起。