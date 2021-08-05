台南遠東香格里拉　結合台灣原創動漫電影推親子微度假

搶攻降級後的親子客層，台南遠東香格里拉將台灣原創動畫電影「小猫巴克里」帶入飯店，即日起至9月30日與studio2 Animation Lab兔子創意股份有限公司跨界合作，以豐富視覺與玩樂的氛圍，打造萌度爆表的旅宿體驗；飯店同步推出「清涼一夏」住房專案，兩位大人及兩位11歲以下兒童同行入住尊榮客房兩天一夜，不含早餐每房3,588元(原價12,357元、約29折)，平均一人只要897元，加贈Haagen Dazs冰淇淋迷你杯兩杯、小猫巴克里方巾兩條，並享九折加購指定餐飲商品；每房加價999元可升等至主題房，久違的全家出遊度假，即刻成行！訂房專線(06)702-8899。

征服無數國際獎項的「小猫巴克里」動畫電影，是出生於台南的邱立偉導演經典作品，繼2021農曆新年首度在台南愛國婦人館舉辦特展，頗獲好評後，台南遠東香格里拉飯店再次邀請小猫巴克里回娘家，將故事中的主角與情境帶入飯店，賓客自抵達後，就由小猫巴克里公車窩房間進入故事情境，隨處可見可愛的貓兒出現在各角落，並有復刻動畫情境打卡區，讓賓客彷彿置身在電影裡。

除此之外，飯店客房更增設「小猫巴克里」六大主題房型，包含「香格里拉風」、「野餐風」、「田園風」、「太空風」、「海洋風」及「渡假風」，繽紛活潑的場景與佈置，孩子立即置入故事情境，爸爸媽媽們渡假中也能放下手機，共同創造親子旅行美好的回憶。

配合公共空間改造與主題房的增設，「清涼一夏」住房專案，主打消暑玩樂外，還可將小猫巴克里獨家紀念品帶回家，兩位大人及兩位未滿12歲以下兒童入住15坪尊榮客房，睡到自然醒每房只要3,588元，專案贈送兩件小猫巴克里方巾 (價值376元)、Haagen-Dazs迷你杯冰淇淋兩杯 (價值180元)。

住宿期間，房客還可享早餐、外帶餐點、客房餐飲及外賣部「品香坊」自製商品九折優惠，並可以優惠價500元加價升等至尊榮家庭房，或999元升等至「小猫巴克里」主題房再加贈兩個小猫巴克里口罩，以上房價已包含10%服務費及5%稅。訂房電話：(06) 702-8899。訂房電子信箱：reservations.sltn@shangri-la.com。