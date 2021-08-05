台灣藝人小S挺國手被中國拔3200萬代言 今透過微博回應了

台灣藝人徐熙娣（小S）因為在Instagram發文為中華隊奧運選手加油，並稱他們是「國手」，因此遭到中國網友集體出征。（圖/中央社） 台灣藝人徐熙娣（小S）因為在Instagram發文為中華隊奧運選手加油，並稱他們是「國手」，因此遭到中國網友集體出征。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣藝人徐熙娣（小S）日前在臉書和 Instagram 上表達對中華隊「國手」的支持，卻被敏感的中國網友出征，導致中國4家品牌終止與小S的代言，沈寂4天後小S今（5日）於微博上回應，強調自己不是台獨。

台灣藝人小S也瘋日本東京奧運，對於台灣選手優異的表現感到相當興奮，7月底開始小S就不斷在社群媒體臉書和 Instagram 上發文，先是稱讚競技體操選手洪源禧前途無量，再鼓勵台灣羽球天后戴資穎雖敗猶榮，並在留言底下笑稱要辦桌請「國手」們吃飯，卻因此讓中國網友氣得跳腳，大罵小S是台獨，紛紛揚言抵制小S。

不只如此，中國4個品牌也宣布解除小S的代言，包括Clear清揚、大人糖、壽全齋等，就連大女兒Elly代言服飾品牌JORYA也發生聲明，表示雙方合作已經到期結束。小S損失的代言費估近3200萬台幣。

對此，小S沈寂四天未作回覆，今下午終於在微博發文，首度回應本起事件。小S表示「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝 健康、平安。」

徐媽媽也力挺女兒，強調不管世界上哪個運動員都是了不起、不分彼此的，並認為這是小S熱愛運動的一種方式。

小S 在 Instagram 上發文表示對東京奧運中華隊選手的支持。（圖/截自小S Instagram帳號）

小S 在微博上發文回應。（圖/截自小S微博）