英國爆神秘血液疾病！ 數百家貓喪命

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國近來爆發多起貓咪罹患神秘血液疾病事件，更有數百隻毛孩因此喪生，獸醫單位懷疑，恐怕是貓食惹的禍。

衛報報導，英國皇家獸醫學院（Royal Veterinary College，RVC）本周示警，過去數月以來，至少有528件貓咪全血球減少症（pancytopenia）案例，其中63.5%致死。由於許多飼主並未向獸醫求助，加上獸醫也未將確實通報，此數字恐怕嚴重低估。

全血球減少症會導致紅血球、白血球與血小板數量遽減，引發嚴重疾病。至於如此罕見的大規模貓咪死亡情況，肇因為何？由RVC與英國食品標準署（Food Standards Agency，FSA）展開的調查，初步結果指向數款日前宣布召回的貓飼料。

英國寵物食品製造商Fold Hill Foods於6月中以「安全考量」回收旗下多款愛普士（Applaws）與AVA貓糧，連鎖超市Sainsbury也召回若干低過敏原貓食。一名民眾表示，他的9歲愛貓，染病後5天就不治，生前只吃愛普士，而在吃完一包雞肉口味的乾式貓食後不久，就開始出現嘔吐症狀。

然而，官方調查牛步，遲遲未能釐清相關貓糧與血液疾病的關聯，僅在網站上提到，可能是黴菌毒素（mycotoxins）所致。黴菌毒素會在作物上生長，常現於穀片、堅果、香料、果乾、蘋果汁、咖啡，尤其是溫暖潮濕的環境。

在正式調查結果出爐前，飼主恐怕只能自求多福，丟棄疑有食安疑慮的飼料。