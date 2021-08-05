《435 ART TALKS》線上藝術講堂 8/6起每週五邀民眾零距離享受藝術魅力

照片來源：新北市文化局提供
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《435 ART TALKS》線上藝術講堂開播啦！板橋435藝文特區推出的20堂線上藝術講堂，每周五下午5點於官網與粉絲專頁上線。8月份藝術講堂內容豐富精采，邀請435進駐藝術家們分享靈感與創意來源、藝術與設計間有何微妙的關係以及最新潮流科技和藝術投資等議題，提供民眾從多元角度來認識藝術家與藝術！8/6首播由身兼演員及導演的林沫呈談到「任何開始都是從空白處誕生」，並且暢談單車環島及泥土創作計畫，分享創意與靈感的來源。歡迎民眾在迎接周末前的時刻，來到435藝術講堂聆聽與觀賞，為周末生活創造出美好靈感。
新北市文化局表示，受到疫情影響，民眾日常生活有所改變，後疫情時代為了讓市民能持續參與藝文活動及終身學習，零距離享受藝術文化的資源，並提供藝術家們與民眾間新型態互動的線上展場與舞台，板橋435藝術聚落規劃《435 ART POP-UP》線上藝術節目，分為3大系列線上藝術體驗與講堂。首波活動結合園區進駐藝術家豐沛的藝術能量與思維，以更多元寬廣的藝術觀點，提供喜愛藝術的民眾充實藝文知識與脈動、以輕鬆無距離的方式探索藝術，不受限的參與藝文活動！
8月份《435 ART TALKS》首波藝術家陣容除了有風趣幽默、身兼多職的林沫呈以創意為題開講外，還有曾參與多國藝文創作並屢獲佳績的視覺藝術家曾慶強，為大家分享藝術產業的趨勢及變化。此外，擁有產品開發與跨領域經驗的藝術家李秉勳，從自身創立工作室的經驗中，分享如何在商業與藝術之間尋找平衡。鍾佳陵以紀錄片製作探索世界、接觸人群，從新作《做夢》，來導讀作品，以極短篇方式，提供觀眾閱讀排序的體驗。
《435 ART TALKS》線上藝術講堂8/6首播，至12月底前的每週五，都能在板橋435藝文特區官方網站及Facebook免費聆聽。歡迎民眾每週一同15分鐘零距離接觸藝術多元思維、新趨勢與話題，感受藝術無窮盡的魅力，來與藝術家們探索當代藝術的各層面！435藝術聚落企劃《435 ART POP-UP》除了藝術講堂系列外，後續即將推出《藝術宅在家》及《藝術帶回家》系列計畫，相關訊息請密切關注板橋435藝文特區官網(https://www.435.culture.ntpc.gov.tw/)及Facebook（https://www.facebook.com/artzone435/）。
照片來源：新北市文化局提供