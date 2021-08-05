《435 ART TALKS》線上藝術講堂 8/6起每週五邀民眾零距離享受藝術魅力

《435 ART TALKS》線上藝術講堂開播啦！板橋435藝文特區推出的20 堂線上藝術講堂，每周五下午5點於官網與粉絲專頁上線。8月份藝 術講堂內容豐富精采，邀請435進駐藝術家們分享靈感與創意來源 、 藝術與設計間有何微妙的關係以及最新潮流科技和藝術投資等議題， 提供民眾從多元角度來認識藝術家與藝術！8/6首播由身兼演員及 導演的林沫呈談到「任何開始都是從空白處誕生」， 並且暢談單車環島及泥土創作計畫，分享創意與靈感的來源。 歡迎民眾在迎接周末前的時刻，來到435藝術講堂聆聽與觀賞， 為周末生活創造出美好靈感。

新北市文化局表示，受到疫情影響，民眾日常生活有所改變， 後疫情時代為了讓市民能持續參與藝文活動及終身學習， 零距離享受藝術文化的資源， 並提供藝術家們與民眾間新型態互動的線上展場與舞台，板橋435 藝術聚落規劃《435 ART POP-UP》線上藝術節目，分為3大系列線上藝術體驗與講堂。 首波活動結合園區進駐藝術家豐沛的藝術能量與思維， 以更多元寬廣的藝術觀點，提供喜愛藝術的民眾充實藝文知識與脈動 、以輕鬆無距離的方式探索藝術，不受限的參與藝文活動！

8月份《435 ART TALKS》首波藝術家陣容除了有風趣幽默、 身兼多職的林沫呈以創意為題開講外， 還有曾參與多國藝文創作並屢獲佳績的視覺藝術家曾慶強， 為大家分享藝術產業的趨勢及變化。此外，擁有產品開發與跨領域經 驗的藝術家李秉勳，從自身創立工作室的經驗中，分享如何在商業與 藝術之間尋找平衡。鍾佳陵以紀錄片製作探索世界、接觸人群， 從新作《做夢》，來導讀作品，以極短篇方式， 提供觀眾閱讀排序的體驗。

《435 ART TALKS》線上藝術講堂8/6首播，至12月底前的每週五， 都能在板橋435藝文特區官方網站及Facebook免費聆聽。 歡迎民眾每週一同15分鐘零距離接觸藝術多元思維、 新趨勢與話題，感受藝術無窮盡的魅力， 來與藝術家們探索當代藝術的各層面！435藝術聚落企劃《435 ART POP-UP》除了藝術講堂系列外，後續即將推出《藝術宅在家》 及《藝術帶回家》系列計畫，相關訊息請密切關注板橋435藝文特 區官網(https://www.435.culture. ntpc.gov.tw/)及Facebook（https:/ /www.facebook.com/artzone435/） 。

照片來源：新北市文化局提供