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《435 ART TALKS》線上藝術講堂 8/6起每週五邀民眾零距離享受藝術魅力

By 台灣英文新聞
2021/08/05 17:18
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

《435 ART TALKS》線上藝術講堂開播啦！板橋435藝文特區推出的20堂線上藝術講堂，每周五下午5點於官網與粉絲專頁上線。8月份藝術講堂內容豐富精采，邀請435進駐藝術家們分享靈感與創意來源藝術與設計間有何微妙的關係以及最新潮流科技和藝術投資等議題，提供民眾從多元角度來認識藝術家與藝術！8/6首播由身兼演員及導演的林沫呈談到「任何開始都是從空白處誕生」，並且暢談單車環島及泥土創作計畫，分享創意與靈感的來源。歡迎民眾在迎接周末前的時刻，來到435藝術講堂聆聽與觀賞，為周末生活創造出美好靈感。

　　新北市文化局表示，受到疫情影響，民眾日常生活有所改變，後疫情時代為了讓市民能持續參與藝文活動及終身學習，零距離享受藝術文化的資源，並提供藝術家們與民眾間新型態互動的線上展場與舞台，板橋435藝術聚落規劃《435 ART POP-UP》線上藝術節目，分為3大系列線上藝術體驗與講堂。首波活動結合園區進駐藝術家豐沛的藝術能量與思維，以更多元寬廣的藝術觀點，提供喜愛藝術的民眾充實藝文知識與脈動、以輕鬆無距離的方式探索藝術，不受限的參與藝文活動！

8月份《435 ART TALKS》首波藝術家陣容除了有風趣幽默、身兼多職的林沫呈以創意為題開講外，還有曾參與多國藝文創作並屢獲佳績的視覺藝術家曾慶強，為大家分享藝術產業的趨勢及變化。此外，擁有產品開發與跨領域經驗的藝術家李秉勳，從自身創立工作室的經驗中，分享如何在商業與藝術之間尋找平衡。鍾佳陵以紀錄片製作探索世界、接觸人群，從新作《做夢》，來導讀作品，以極短篇方式，提供觀眾閱讀排序的體驗。

　　《435 ART TALKS》線上藝術講堂8/6首播，至12月底前的每週五，都能在板橋435藝文特區官方網站及Facebook免費聆聽。歡迎民眾每週一同15分鐘零距離接觸藝術多元思維、新趨勢與話題，感受藝術無窮盡的魅力，來與藝術家們探索當代藝術的各層面！435藝術聚落企劃《435 ART POP-UP》除了藝術講堂系列外，後續即將推出《藝術宅在家》及《藝術帶回家》系列計畫，相關訊息請密切關注板橋435藝文特區官網(https://www.435.culture.ntpc.gov.tw/)及Facebook（https://www.facebook.com/artzone435/

《435 ART TALKS》線上藝術講堂 8/6起每週五邀民眾零距離享受藝術魅力

照片來源：新北市文化局提供