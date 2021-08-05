新北加碼240萬 社大推出400堂數位課 教直播、做菜、撫慰身心靈

照片來源：新北市教育局提供
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受疫情影響，新北市社區大學自5月中旬起暫停實體課程，為降低各社區大學營運上的衝擊，教育局今年加碼補助12所社大各20萬元共計240萬元，支持發展各項數位學習課程及方案，目前已規劃超過400堂線上課程、講座及論壇，讓新北終身學習不間斷。
教育局表示，今年加碼補助社大發展數位學習方案，推出豐富多元又實用的線上課程。例如在疫情下使用視訊軟體需求大增，新店崇光社大推出用臉書、LINE等軟體的直播教學，講師透過示範讓學員學習使用不同社群軟體，還學習如何用手機拍出好短片，讓年長學員放下科技恐懼，在雲端仍感受學習溫度。上課超過15年的資深學員黃純子表示，這次線上課程收穫滿滿，也常需要向家人請教操作資訊軟體，意外地增加親子互動的機會。
蘆荻社大帶著民眾去「線上旅行」，透過各國語言、烹飪、點心、繪畫等素材讓學員環遊世界，疫情期間待在家進行美感享受和藝文欣賞。而川菜班的俸云芸老師表示，同學邊做菜邊看老師的教學影片，並上傳自己作品，互動性完全不輸實體課程。
三重社大長期推動心理成長團體課程，日前10多位諮商心理師舉辦「線上群聚」活動，與民眾分享如何面對疫情並找回生活中穩定與安心，獲得熱烈回響。而在7、8月也推出免費線上心理課程，例如壓力管理、自我探索、人際、家庭關係及心理照護等，撫慰學員於疫情下的身心靈。
林口社大也召集講師進行為期3個月的遠距教學培力研習，邀請專家學者參與對談，讓教師相互分享新型態教學模式。參加培力研習的林文彬老師表示，線上研習讓大家進行備課並學習使用教學軟體，彼此心得分享及經驗交流非常棒，感覺自己的線上教學能力大增。
教育局長張明文表示，去(109)年已補助社大推展防疫公民行動並逐步發展數位化課程，另外也走入社區協助衛教宣導，更自製布口罩套及護手霜致贈第一線醫護人員。為因應後疫情時代，今年各項產業受疫情衝擊甚鉅，發展線上課程及數位學習已成為趨勢，教育局協助社大化努力正常營運，化危機為轉機推出多元化線上課程持續終身學習，歡迎民眾至各社大官網及粉絲專頁查詢課程資訊。
照片來源：新北市教育局提供