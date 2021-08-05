新北加碼240萬 社大推出400堂數位課 教直播、做菜、撫慰身心靈

受疫情影響，新北市社區大學自5月中旬起暫停實體課 程，為降低各社區大學營運上的衝擊，教育局今年加碼補助12所社 大各20萬元共計240萬元，支持發展各項數位學習課程及方案， 目前已規劃超過400堂線上課程、講座及論壇， 讓新北終身學習不間斷。

教育局表示，今年加碼補助社大發展數位學習方案， 推出豐富多元又實用的線上課程。 例如在疫情下使用視訊軟體需求大增，新店崇光社大推出用臉書、L INE等軟體的直播教學，講師透過示範讓學員學習使用不同社群軟 體，還學習如何用手機拍出好短片，讓年長學員放下科技恐懼， 在雲端仍感受學習溫度。上課超過15年的資深學員黃純子表示， 這次線上課程收穫滿滿，也常需要向家人請教操作資訊軟體， 意外地增加親子互動的機會。

蘆荻社大帶著民眾去「線上旅行」，透過各國語言、烹飪、點心、 繪畫等素材讓學員環遊世界， 疫情期間待在家進行美感享受和藝文欣賞。 而川菜班的俸云芸老師表示，同學邊做菜邊看老師的教學影片， 並上傳自己作品，互動性完全不輸實體課程。

三重社大長期推動心理成長團體課程，日前10多位諮商心理師舉辦 「線上群聚」活動， 與民眾分享如何面對疫情並找回生活中穩定與安心，獲得熱烈回響。 而在7、8月也推出免費線上心理課程，例如壓力管理、自我探索、 人際、家庭關係及心理照護等，撫慰學員於疫情下的身心靈。

林口社大也召集講師進行為期3個月的遠距教學培力研習， 邀請專家學者參與對談，讓教師相互分享新型態教學模式。 參加培力研習的林文彬老師表示， 線上研習讓大家進行備課並學習使用教學軟體， 彼此心得分享及經驗交流非常棒，感覺自己的線上教學能力大增。

教育局長張明文表示，去(109)年已補助社大推展防疫公民行動 並逐步發展數位化課程，另外也走入社區協助衛教宣導， 更自製布口罩套及護手霜致贈第一線醫護人員。為因應後疫情時代， 今年各項產業受疫情衝擊甚鉅， 發展線上課程及數位學習已成為趨勢， 教育局協助社大化努力正常營運， 化危機為轉機推出多元化線上課程持續終身學習， 歡迎民眾至各社大官網及粉絲專頁查詢課程資訊。

照片來源：新北市教育局提供