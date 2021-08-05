集保：股東參與股東會方式新變革 視訊輔助股東會平台上線

COVID-19疫情變化莫測，臺灣不可掉以輕心，為了維護你我健康，也鼓勵投資人儘量減少出席人潮眾多的場合。但資本市場數位發展進程仍不可停歇，面對疫情，我們只能勇敢迎戰，集保結算所配合主管機關政策，為市場推出全新的「視訊輔助股東會平台」，讓投資人不必親臨股東會現場，就能遠端參與提問及行使表決權，讓臺灣的公司治理向前邁進一大步。

「視訊輔助股東會平台」受理發行公司申請期間係自本(110)年7月14日至7月31日止。截至7月底，集保公司已收到十餘家發行公司申請採用。包含友達光電（2409）、嘉新水泥（1103）、三商人壽（2867）、臺鹽（1737）、精誠（6214）、中裕新藥（4147）、茂林-KY（4935）、大慶證券（6021）、三竹資訊（8284）、資拓宏宇（6614）等公司，皆已經董事會通過並發佈重訊公告，詳細情形投資人可進入公開資訊觀測站MOPS查閱。

集保結算所總經理朱漢強表示，今年是「視訊輔助股東會平台」上線首年，集保將全力協助發行公司完成這項創舉，讓世界看到臺灣企業豐沛的防疫能量，也讓股東與公司間溝通橋樑依舊暢通，數位零接觸的維繫，安全又便利。集保結算所也特別於官網設置「視訊輔助股東會平台專區」，以及錄製視訊輔助股東會平台操作步驟篇影片，提供投資人瞭解如何以視訊方式參與公司股東會之相關資訊。

前開公司之尚未電子投票或交付委託書之股東，可於本年8月6日起至股東會4日前，以下列三個管道進入平台進行「註冊/登記」作業：

(一)「集保e手掌握」APP：於首頁(我的資產)下方點選快捷功能「股東e票通」-「視訊輔助股東會平台」。

(二)證券商下單APP：進入後點選「電子投票」-「視訊輔助股東會平台」即可導入 (各證券商APP可參閱「股東e票通」網站)。

(三)「股東e票通」網站：點選一般股東身分並選擇相對應憑證登入，再點入「視訊輔助股東會平台」。自然人需備妥(自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證)任一憑證、法人須備妥(工商憑證、證期共用憑證) 任一憑證。

如有視訊輔助股東會平台之相關問題，請電洽集保結算所股務部，聯絡電話：(02)27195805分機188、109、222、427、341。

視訊輔助股東會平台專區（網址https://reurl.cc/ZGEZVp）

視訊輔助股東會平台操作步驟篇（https://youtu.be/COI-6TdX3GI）。