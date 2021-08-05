重回辛辛那堤的跨國線上同學會　新北50名學生體驗有飛豬的城市

新北市與美國俄亥俄州辛辛那堤締結姊妹市至今超過2 7年，雖全球疫情爆發無法像往年臺、美師生帶團進行實質交流， 但兩市互動依然密切。 教育局與辛辛那堤同鄉會及辛辛那堤新北市姐妹市委員會共同合作辦 理「2021新北市與美國辛辛那堤市線上英語同學會」， 邀請曾參加短期國際交換學習的學生一同跟美國辛辛那堤師生在雲端 相會，不出國也能相聚共學。

教育局表示， 8月3日起連續三日新北市50名學生以全英文參加線上交流美國校 園及生活點滴，有別於美東紐約及美西洛杉磯大都會， 辛辛那提市有美國在地人文特色及特殊活動，Robyn老師為大家 介紹獨有的「飛豬馬拉松大賽」， 參賽運動員或加油民眾穿著像豬的服裝爭奇鬥艷， 整場馬拉松賽事不僅是運動員爭取榮耀的時刻， 更洋溢著節慶般的歡樂感，增添活動的可看度。

曾參與過108年短期國際交換學習活動的三民高中張伊㮀同學表示 ，前年到美國交換學習，感受到便服到校、 跑班上課的美國校園特色，不僅可展現個人特色， 而且跑班會增加人群互動的機會。

新莊高中陳功祐同學也表示，透過網路分享， 可以學習當地青少年英文俚語並現學現用， 彌補無法到美國遊學的遺憾；Anna是陳功祐同學在美國交換學習 的接待家庭成員，他們在線上興奮地分享， 彼此曾經在萬聖節的寒夜裡，倆人一起雕刻南瓜燈的畫面、 腦海裡湧現出那段難忘的回憶， 讓其他在線上的同學也紛紛勾起彼此交換學習的記憶， 你一言我一句彷彿一場溫馨的臺美實體同學會。

教育局長張明文表示，辛辛那堤可謂藝術之都，劇院、 畫廊多不勝數， 而辛辛那堤紅人隊及美式足球的熱血比賽也是這個美麗城市的迷人之 處。自102年起新北市每年選薦高中生至辛辛那堤進行短期國際交 換學習，深化雙方的交流合作。因應疫情， 此次辦理與辛辛那堤市線上英語同學會， 讓參與課程的學生不僅重返回憶在辛辛那堤的過往， 更由課程中介紹的各式各樣新奇有趣的事物並線上體驗道地的美式生 活，讓學生更加瞭解這個美麗城市，使雙方不因疫情受限，持續豐富 學習生活，開展寛廣的國際視野。