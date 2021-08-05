侯友宜錄製影音為新北市56位模父祝福 「樹木醫生」劉邦漢 作品曾至國外美展

父親節將屆，受疫情影響，新北市今年取消模範父親表揚活動，市長侯友宜特別錄製了一段影音，加上社會局為每一位獲得市級模範父親製作了專屬的影片、金戒指和賀匾等，分送給全市56位模範父親。侯友宜在影音中用台語祝福每位獲獎的父親，讚譽「做人的爸仔，你是第一名！」「為著一家人，自年輕打拼到老…看到囝仔這呢出脫，家庭這麼美滿，我嘛替你歡喜！」期待疫情退去，總有一天能見面。

今年獲得市級的56位模範父親分別為: 楊新修、高建章、楊東文、林得雄、林五郎、邱朝榮、余顯謀、許金椿、蕭武雄、吳健功、周世達、汪武雄、蘇潮鏗、李振蓬、邱添木、簡清治、祁旭東、許華憲、蔡榮傳、黃文雄、黃克忠、蔡龍波、林瓊贒、張義鷹、廖德義、林九興、林旺盛、李明銓、鄭茂林、楊萬金、許銘年、呂理兆、陳燿北、梁文賢、邱榮吉、王順旺、賴登金、李正義、江愛民、尹燕興、林秋雄、林忠池、陳智育、李沛、蕭金昌、簡德旺、王晋虎、張英助、黃建吉、李進財、鄭明興、劉邦漢、張廣安、郭光明、陳典業和廖重衍。

板橋區的劉邦漢今年65歲，在台東池上鄉下的山林間成長，從小喜愛草木山石，常以木片當顏料、用雕刀當畫筆，賦予木頭新生命，他的作品曾獲文建會傳統工藝大獎，被譽為「樹木醫生」守護台灣山木，亦曾任教職於台藝大、台科大、亞東技術學院、朝陽科大等，並獲邀至國外美術館展出作品。

劉邦漢也參與過板橋市改制30週年慶，編製板橋市歌，並為435藝文特區空間規畫，成立魯班工藝研究所，為30幾座公園添置家具，又成立台北縣客家藝術協會擔任理事長，籌劃新北市29區客家社區大學，以推展藝術文化。他栽培幾位子女，或為台積電工程師，或為護理師，各個事業有成，家庭幸福。

金山區的郭光明，今年54歲，他出生在台東縣太麻里鄉「多良」部落，因家貧自小刻苦耐勞，與妻子結褵後育有3女，重視孩子的教育，親自教授母語，3個女兒均通過族語認證。他教導孩子要吃得苦中苦，要有悲天憫人的胸懷，因此有2個女兒從事護理師工作，小女兒今年也考取慈濟科技大學護理系。

郭光明擔任警職近30年，為了服務族人，他報名參加高院通譯訓練課程，完訓後到警局、法院、法扶基金會等協助通譯。在新冠肺炎疫情肆虐期間，全力投入第一線防疫工作，一方面協助疫調、勸說民眾戴口罩，另方面又必須執行治安勤務，他的太太也在金山區公所擔任里幹事，夫妻同為公僕典範。

樹林區的張義鷹，今年78歲，從小熱愛音樂，卻因雙眼遺傳性疾病導致視力逐年退化，不過他並不氣餒，奮力考上國立藝專音樂科，主修聲樂並持續進修，先後於東吳大學、國立藝專與實踐家專任教，30歲時與葉玉秋結婚，40歲時接近失明，但為了家庭經濟與子女教育，除了白天學校教課，晚上也擔任少年鋼琴及聲樂指導。

除了音樂教學，張義鷹也投入古典藝術歌曲創作，出版「閒雲之歌」，與多位傑出古典音樂演唱家合作，於國家演奏廳等發表。並與地方藝文人士共創樹林鄉土文化藝文協會，推廣藝文活動，更成立小水滴兒童合唱團，演出音樂劇等。