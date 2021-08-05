世界級肯定！富邦金控四度蟬聯《財星(Fortune)》全球500大企業

2021年《財星》全球500大排行榜揭曉，富邦金控排名第388名且連續四年入榜，是台灣唯一四度入榜的金控公司。(照片來源：富邦金控提供) 2021年《財星》全球500大排行榜揭曉，富邦金控排名第388名且連續四年入榜，是台灣唯一四度入榜的金控公司。(照片來源：富邦金控提供)

富邦金控再獲國際榮耀肯定！《財星(Fortune)》 雜誌本周最新公佈2021年全球500大企業(Fortune Global 500)排行榜，富邦金控自2018年起，已連續四年入榜， 排名由第403名躍升至第388名， 更是台灣唯一四度入榜之金控公司， 顯見富邦金控耕耘國內外市場成績斐然！ 除了亮眼的經營成果和績效，富邦金控長期投入公司治理、 企業社會責任、金融創新及永續經營的卓越表現， 已然躋身世界級標竿企業！

富邦金控董事長蔡明興表示，今年適逢集團六十周年，四度入榜《 財星(Fortune)》全球500大企業且排名持續精進是富邦 金控重要的里程碑！ 富邦金控及旗下主要子公司擁有最完整多元的金融產品與服務， 經營績效耀眼，位居市場領導地位。2020年全年稅前淨利首度突 破千億元大關、全年稅後淨利亦首次突破900億元， 並連續十二年榮登台灣金控業每股盈餘獲利王，更連續兩年蟬聯《 品牌金融(Brand Finance)》全球500大最有價值品牌， 卓著的經營成果深獲國際肯定。

美國《財星(Fortune)》雜誌自1995年起， 根據企業年度營收，評選全球500大企業(Fortune Global 500)，為深受國際矚目的商業排行榜。 今年台灣僅八家企業入榜，富邦金控四度蟬聯，排名躍升至第388 名，亮眼成績有目共睹。

蔡明興表示，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來， 經濟危機隨之席捲全球，即使疫苗問世，變種病毒的威脅仍然嚴峻， 世界各地面臨前所未有的恐慌與不確定性。為此， 富邦金控積極落實風險管理，旗下各子公司仍維持優異穩健的表現， 富邦人壽上半年稅後淨利達657.06億元已超越去年全年獲利， 而富邦金控上半年稅前淨利更首度突破一千億元大關， 持續創下歷史新高。除深耕台灣市場， 富邦金控亦擴大全球區域布局， 富邦人壽於今年參與韓國現代人壽增資持股比例由原62%提高至7 7%；台北富邦銀行雪梨辦事處也於7月底正式開業，新南向再添「 澳」援！

追求經營績效之際，富邦金控亦持續深化永續經營(ESG)， 優異表現屢獲國際高度肯定，為台灣首家且唯一榮獲CDP「 氣候變遷」及「供應鏈溝通」雙評比「A級最高榮譽」的金融業者， 並獲得「MSCI ESG Ratings」人身保險類評等AA級、連續五年入選「MSCI 永續指數」成分股。此外，亦連續四年入選「道瓊世界指數」 成分股、連續五年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股， 連續十年獲《財資(The Asset)》雜誌評選為「最佳ESG企業白金獎」。 更於今年發布金融業第一本TCFD報告書，並首次在CSR報告書 中導入SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，展現領航氣候金融發展的決心，展望未來， 富邦金控將持續以推動永續經營為企業重要使命， 致力關注氣候變遷風險，持續實踐正向力量，為環境、為社會、 為大眾成就更多可能。