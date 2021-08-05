台灣貴人散步音樂節海外報名創歷屆之最　不丹、埃及、盧森堡樂團獻出第一次

2021貴人散步音樂節逆勢成長，報名國家數超乎預期創下歷年之最，將於11月台南登場。（圖/主辦單位） 2021貴人散步音樂節逆勢成長，報名國家數超乎預期創下歷年之最，將於11月台南登場。（圖/主辦單位）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）2021貴人散步音樂節逆勢成長，報名國家數超乎預期創下歷年之最，將於11月台南登場。

台灣第一個SHOWCASE音樂節LUCfest貴人散步音樂節，今年將滿五周年！將於台灣歷史最悠久的城市台南舉辦，主辦單位驚呼，在疫情期間報名件數不減反增，且海外報名樂團數首超過台灣樂團，也創下歷年之最。

貴人散步音樂節於4月27日至6月25日開放徵選演出樂團，今年報名組數共有667組音樂人，來自7大洲40個國家，其中，不丹、布吉納法索、埃及、印度、盧森堡、巴拉圭、土耳其、烏克蘭、委內瑞拉等國家更是5年來首次報名。

主辦單位表示，疫情製造變動因素，籌備全以線上及線下雙軌行，工作量加倍，不確定因素激增，此時收到這麼多的報名也是對團隊的鼓勵，給團隊不少動力。

2020全球音樂產業交流因疫情轉成線上活動，貴人散步團隊在這段期間也沒有停下腳步，積極運用線上活動持續與海外音樂產業交流。2021年的海外樂團報名數反應了這些交流的實質效益，主辦單位樂見海外樂團已經逐漸擺脫疫情的影響，積極重新部署全球市場的可能。

主辦單位透露，台灣音樂人在今年五月感受到疫情衝擊，直覺反應是對演出活動的安排沒有信心，因此報名件數略為降低，實為可惜。

2021年的貴人散步音樂節將於11月25日至28舉行，詳情請前往官網查詢。



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