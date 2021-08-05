外傳美國FDA將全面批准BNT疫苗　詹長權憂加劇疫苗不平等　 籲台灣公私部門應合作買疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）外傳美國FDA將在9月初全面核准使用輝瑞BNT的COVID-19疫苗，台大公衛學院教授詹長權憂心，未來國際間疫苗不平等程度可能加劇，籲台灣公私部門合作，盡快提高疫苗採購量來及早完成全民接種，以因應Delta變異株可能帶來的威脅。

美國食品暨藥物管理局（FDA）2020年12月中批准輝瑞BNT （Pfizer/BNT）的COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）。《紐約時報》引述知情人士說法，FDA正加快腳步全面核准輝瑞BNT疫苗，且將核准時間表訂在9月6日勞動節假期前。

對此，台大公衛學院教授詹長權也發表看法，美國部分醫護專業人員認為目前COVID-19疫苗僅取得EUA，並非取得正式藥證的疫苗，因此遲疑不願施打，進而影響病患施打意願，使得拜登政府設定全美70%成人至少接種1劑疫苗的目標，晚了近1個月才達標。

中央社引述詹長權說法，因過去從未有疫苗像COVID-19疫苗一樣，短時間內有大量人口施打，並累積許多真實世界的接種資料，美國FDA因此加快全面核准輝瑞BNT疫苗，意即取得正式藥證。此舉就是為了推動美國疫苗接種計劃，有可能有助於提高接種覆蓋率，來因應高度傳播性 Delta 變異株對美國疫情惡化的挑戰。

但詹長權提到，未來輝瑞BNT疫苗若取得正式藥證，不但會讓美國疫苗的需求量上升，也可能造成國際間疫苗不平等情況加劇的隱憂。

詹長權在臉書說明，也有可能讓中國開放進口做為因應Delta變異株的加強針，甚至一些OECD國家將會開始預購做為第三劑加強針。

詹長權進一步表示，展望未來一年全球covid-19 疫苗的市場狀況，可以預期供需失衡的狀況將更嚴重，疫苗不平等的程度將會讓國與國之間從0-1-2劑的差別擴大到0-1-2-3劑的差距。非洲、南美、東南亞各國將是疫苗極端匱乏的國家，即使是進步國家的澳洲、日本、韓國、台灣都會感受到疫苗短暫不足的壓力。

台灣如果從疫苗公司拿不到優先購買權，如果不是國際上被認為最急需疫苗的國家，未來要如期、如量取得台灣群體免疫所需要的優質疫苗數量將面臨很大的挑戰！

詹長權也提到，若COVID-19疫苗正式取得藥證，民間團體或大企業也可購買，應參考鴻海暨永齡基金會、台積電與慈濟採購BNT疫苗的模式，公私部門合作以更彈性、快速的方式採購疫苗。

詹長權認為，如此一來才能讓台灣的疫苗布局更完整，及早完成全民接種，達到群體免疫來因應Delta變異株可能帶來的新疫情。