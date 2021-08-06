英NPO揭中國海外假帳號大軍　頌中醜美「偽草根行銷」正流行

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）英國致力打擊假新聞的非政府組織永續資訊中心(CIR)最近發現，一個由大批假帳號組成的「假輿情」散播網路，正在各大社群媒體平台擴大「歌頌中國、醜化美國與海外中國異議人士」的運作。

CIR的報告指出，這個假新聞散播網絡分散在推特、Facebook、Instagram與YouTube等網路平台，初估由超過350個假帳號在運作，雖然沒有直接證據顯示與中國政府有關聯，目的卻是一致的，那就是增加中國在海外的影響力、美化中國形象，同時也攻擊西方國家和中國的異議份子，捏造對異議份子不利的訊息，企圖削弱他們在西方媒體及視聽大眾間的可信度。

運作方式非常簡單，大部分帳號會時常轉貼與中國官媒口徑一致的相關言論，其內容從替中國辯護、吹捧中國到破壞西方國家形象的都有，其中又以美國槍枝氾濫、種族歧視的問題最常被作文章，有時候也會穿插一些像是反駁新疆再教育營存在的言論等，這種製造虛假基層民意的宣傳手法，又被稱為「偽草根行銷」(astroturfing)。

這些帳號的分工十分精細，有些專門負責「創造」話題，另一些則專職分享與散播，爭取讓更多受眾接收到資訊，同時大量使用某些特定的#標籤以製造話題。另外，為了避免被抓包是假帳號，除了盜用、購買真人的帳號外，還會大量創建新帳號，並使用生成對抗網絡（StyleGAN）的AI演算來生成「擬真人圖像」作為頭貼，以避免盜用圖片後被以圖搜圖識破。

BBC分析，雖然中國禁止使用推特等西方的社群媒體，擁有超過10億名網路使用者還是讓中國在網路上有一定的話語權，且有能力發動「反反中」的輿論戰。中國官方更是使用推特作為其宣傳的前哨站，不過受限於英文實力與對外媒有限的了解，這類帳號仍高度仰賴機翻，不只容易出現錯誤，像是突然冒出中文字，也容易出現不知道要針對哪方的窘境。