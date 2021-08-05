【維持二級警戒】台灣8/5增6例本土新冠肺炎　個案集中在北北桃三縣市

台灣8/5新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者會） 台灣8/5新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心直播記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至8月4日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、3例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月3日累計公布14,522位確診個案中，已有13,001人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。



指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自奈及利亞(案15854)、南非(案15855)及美國(案15858、15859、15860)入境，入境日介於7月21日至8月3日。





指揮中心統計，截至目前國內累計15,753例確診，分別為1,280例境外移入，14,420本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。