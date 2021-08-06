〈時評〉朱立倫的未來取決於侯友宜

朱立倫終於正式宣布參選國民黨主席， 對於自己是否要角逐總統大位，朱立倫並未完全鬆口， 因為他的下一步成功與否，能否順利東山再起， 最大取決因素很可能是新北市長侯友宜， 而不是國民黨現任主席江啟臣。

朱立倫這次參選國民黨主席，是他政治生涯下半場的大賭注， 萬一角逐失利，以他曾任新北市長、參加過總統大選的政治經歷， 已經無法再轉戰其他縣市首長，也不能直接再度挑戰總統大位， 他要延續在政壇上的影響力，重中之重是要先拿下黨主席的位置， 否則幾乎可說注定裸退了。

因此，朱立倫沒有退路，這次黨主席選舉勢必會全力以赴。然而， 外界最關心的問題是，朱立倫會不會先卡位黨主席， 接下來再布局總統大選。朱立倫沒有給出明確承諾，只說會「 推出最強的總統候選人」，這句話是政治術語，進可攻、退可守。

但面對江啟臣提到2024年選舉，只會當一位造王者， 朱立倫只好回稱在最強總統候選人裡並不包括他自己， 他會無私無我，願當大家的助力。他還意有所指地說， 目前黨內最強的是侯友宜。

外界推測，侯友宜若要挑戰2024總統大選， 將是國民黨內最有希望的人選，也是最可能拿下這場選舉的候選人， 甚至可能成為朱立倫最大的敵人。不過， 朱立倫應該看準侯友宜三年後參選總統的機會不高。

侯友宜走在政治這條路上都非常小心謹慎，寧可保守， 也極力避免犯下任何錯誤，侯友宜目前才是新北市長第一任，即便2 022成功連任，但到2024仍尚未卸任， 可以預期在爭取連任過程，第一個面對爭議是「做好做滿」的問題。

同樣問題也困擾過朱立倫，結果在參選總統後， 連自己在新北市的得票率都大幅下降，侯友宜應該不會重蹈覆轍， 也就是侯友宜若無其他太大的變數，可望在新北市待滿八年。

但這不代表侯友宜就全力支持朱立倫擔任國民黨主席， 雖然侯友宜在參選新北市長時，朱立倫扮演相當重要的角色， 但侯友宜已逐漸建立自己的團隊，朱系人馬也陸續淡出， 朱侯兩人關係已不像從前。

現在就看侯友宜的判斷， 萬一認為朱立倫擔任黨主席可能會對他日後發展造成阻力， 在黨主席這場選舉時就不會表態， 除非侯友宜認為朱立倫對自己有幫助，才會幫忙拉票。 只是事事都力求圓融的侯友宜，在這件事情上應該也是審慎以對吧。

（作者李平華，資深媒體人，主跑政黨線逾十年）