〈時評〉朱立倫的未來取決於侯友宜

前國民黨主席朱立倫3日上午舉行記者會，宣布參選國 民黨主席。朱立倫表示，重拾領導力才能改變、才能團 結國民黨。
前國民黨主席朱立倫3日上午舉行記者會，宣布參選國 民黨主席。朱立倫表示，重拾領導力才能改變、才能團 結國民黨。
(來源 中央社)
朱立倫終於正式宣布參選國民黨主席，對於自己是否要角逐總統大位，朱立倫並未完全鬆口，因為他的下一步成功與否，能否順利東山再起，最大取決因素很可能是新北市長侯友宜，而不是國民黨現任主席江啟臣。
朱立倫這次參選國民黨主席，是他政治生涯下半場的大賭注，萬一角逐失利，以他曾任新北市長、參加過總統大選的政治經歷，已經無法再轉戰其他縣市首長，也不能直接再度挑戰總統大位，他要延續在政壇上的影響力，重中之重是要先拿下黨主席的位置，否則幾乎可說注定裸退了。
因此，朱立倫沒有退路，這次黨主席選舉勢必會全力以赴。然而，外界最關心的問題是，朱立倫會不會先卡位黨主席，接下來再布局總統大選。朱立倫沒有給出明確承諾，只說會「推出最強的總統候選人」，這句話是政治術語，進可攻、退可守。
但面對江啟臣提到2024年選舉，只會當一位造王者，朱立倫只好回稱在最強總統候選人裡並不包括他自己，他會無私無我，願當大家的助力。他還意有所指地說，目前黨內最強的是侯友宜。
外界推測，侯友宜若要挑戰2024總統大選，將是國民黨內最有希望的人選，也是最可能拿下這場選舉的候選人，甚至可能成為朱立倫最大的敵人。不過，朱立倫應該看準侯友宜三年後參選總統的機會不高。
侯友宜走在政治這條路上都非常小心謹慎，寧可保守，也極力避免犯下任何錯誤，侯友宜目前才是新北市長第一任，即便2022成功連任，但到2024仍尚未卸任，可以預期在爭取連任過程，第一個面對爭議是「做好做滿」的問題。
同樣問題也困擾過朱立倫，結果在參選總統後，連自己在新北市的得票率都大幅下降，侯友宜應該不會重蹈覆轍，也就是侯友宜若無其他太大的變數，可望在新北市待滿八年。
但這不代表侯友宜就全力支持朱立倫擔任國民黨主席，雖然侯友宜在參選新北市長時，朱立倫扮演相當重要的角色，但侯友宜已逐漸建立自己的團隊，朱系人馬也陸續淡出，朱侯兩人關係已不像從前。
現在就看侯友宜的判斷，萬一認為朱立倫擔任黨主席可能會對他日後發展造成阻力，在黨主席這場選舉時就不會表態，除非侯友宜認為朱立倫對自己有幫助，才會幫忙拉票。只是事事都力求圓融的侯友宜，在這件事情上應該也是審慎以對吧。
（作者李平華，資深媒體人，主跑政黨線逾十年）