台灣首度結盟新加坡、日本、韓國表演藝術　「亞洲連結：製作人工作坊」超強導師八月登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)由國際4大場館將連續3年舉辦的「亞洲連結:製作人工作坊」深獲好評,今年首屆力邀國際5位導師,公開徵件後選出16個製作人參加,將於8月底登場。

由國家兩廳院、新加坡濱海藝術中心(Esplanade – Theatres on the Bay, Singapore)、韓國國立劇場(National Theater of Korea, South Korea),以及日本東京藝術劇場(Tokyo Metropolitan Theatre, Japan)四大場館攜手規劃的「亞洲連結:製作人工作坊」(Asia Connection: Producers Camp)即將於8月底展開。

兩廳院表示,經四場館討論及遴選,來自印尼、泰國、柬埔寨、越南、新加坡、韓國、日本、台灣,共8國、16位表演藝術領域製作人將透過為期3週線上工作坊,培養與創作者對話及共同創作的能力,並從中發掘具有潛力的作品,發展跨國共製,期待未來展開國際巡演。

跨國際合作的「亞洲連結:製作人工作坊」預計自2021年至2023年連續三年舉行,自今年3月發布及開放報名期間,總計有40位5年以上經驗製作人遞案,最後評選出16位參與,今年(2021)首屆將以連續3週共9天線上進行。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝說明:「透過『亞洲連結:製作人工作坊』,希望能夠找到屬於亞洲藝術語彙的主張和觀點。我們這次聯合了日本、韓國、新加坡三個非常重要的國家級劇場,以及五位世界知名的藝術家、製作人以及策展人參與,希望透過一對一的引導,有機會能夠發現好的製作人和作品,不只展現亞洲充沛的創作能量,更期待能找到屬於亞洲與這個世代的文化語彙。」



「亞洲連結:製作人工作坊」(影/Youtube)

新加坡濱海藝術中心總裁譚光雪(Yvonne Tham)表示,「亞洲連結:製作人工作坊」讓來自不同背景,但志同道合、擁有相似想法及夢想的人相遇,有資深團隊的指導,而且將有機會登上舞台,對製作人來說非常重要。

韓國國立劇場執行長金鐵浩(Kim Chul-ho)則認為,這次的工作坊能夠拓展韓國與亞洲製作人的視野,以更寬闊的角度創造作品。「我認為透過這個計畫,亞洲地區的許多藝術家與製作人都能找到他們創作的動力。期待看到不只是和亞洲,而是能跟全世界觀眾連結,創造出高品質精彩作品。」

參與本次結盟的日本東京藝術劇場前任副總監高萩宏(Hiroshi Takahagi)對於年輕世代的製作人可以透過國際交流,分享彼此的思維和觀點,非常肯定,也看好這次計畫展現的成果。「希望這樣的人才交流能夠越來越興盛,完成的作品除了能夠在彼此國家演出,也有機會在美國或歐洲等其他地區上演。」

「亞洲連結:製作人工作坊」除了團體課程,也將透過與國際知名策展人或製作人一對一個案討論,導師包含英國阿喀郎.汗舞團(Akram Khan Company)製作人Farooq Chaudhry、新加坡國際藝術節前任藝術總監,現任德國高爾基劇院青年策展人學院總監王景生、荷蘭阿姆斯特丹劇團(International Theater Amsterdam)創意總監Wouter van Ransbeek、英國沙德勒之井劇院(Sadler's Wells)藝術總監暨執行長 Alistair Spalding,以及澳洲澳亞藝術節(OzAsia Festival)藝術總監Annette Shun Wah。

因應疫情展演現況,也特別規劃2場座談會,由四個亞洲結盟場館代表,分享疫情對表演藝術場館帶來的影響及對策;以及邀請瑞士洛桑Vidy劇院藝術及國際計畫主任Caroline Barneaud、澳洲雪梨Performance Space藝術總監Jeff Khan及德國柏林八月舞蹈節Tanz im August藝術總監Virve Sutinen 擔任講者,探討現場演出與數位展演等國際新展演形式發展趨勢,為後疫情時代的表演藝術做準備。