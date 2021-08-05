李顯龍稱台潛在衝突點 外交部：兩岸和平是國際共同利益

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導） 新加坡總理李顯龍3日在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上談及台灣海峽問題，認爲中國不會片面改變現狀侵擾台灣，但不乏「嚴重誤判的危險」導致衝突，他也警告美國採取謹慎立場，才能維持台海和平穩定。

李顯龍在論壇中談論台海議題時表示，台灣議題是中國的核心利益，中國目前盡可能壓制台灣的國際空間，他不認為中國會採取單方面行動侵略台灣，改變當前台海局勢，但存在「嚴重誤判的危險」，易爆發衝突。

李顯龍指出，兩岸問題上美國的立場至關重要。他指出美國近來與台灣密切接觸，在根據台灣關係法以及美國的一中政策，支持台灣並協助建立防衛能力的同時，也聲明「沒有人希望看到單方面改變台海現況」，他認為，「如果能明確一致地維持這個謹慎的立場，那麼我們就能維持台灣海峽兩岸的和平與穩定。」，以此警告美國勿改變台灣局勢。

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外交部發言人歐江安4日晚間對此表示，近年來中國政府持續以戰狼外交、灰色地帶行動、假訊息宣傳及混合戰等方式侵擾相關民主國家，並且企圖利用疫苗外交擴大全球影響力，藉以改變國際秩序。中方破壞區域和平與安全的行徑已經引起國際社會的不安與高度關切。

歐江安表示，台灣位處中國武力擴張威脅的第一線，除將強化自我防衛能力外，也將持續捍衛自由民主政體，並深化與理念相近國家的合作，以維護台海和平與穩定。

歐江安說，台灣是愛好民主自由的國家，崇尚人權法治，台灣政府一貫堅持以「和平、對等、民主、對話」的立場處理兩岸關係，但是維持台海和平是兩岸的共同責任；並強調台灣願意在平等基礎上，共同推動兩岸有意義的對話。