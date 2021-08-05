骨盆脫垂術後一身輕　八旬老婦揮別輪椅

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一位86歲的老婦阿美（化名）長期以輪椅代步，先前以為阿美是因年紀大才無法行走，然而在一次看診中輾轉發現，阿美行動不便竟是因為骨盆脫垂的關係，導致陰道處腫大得像顆木瓜。而經年累月行走時的摩擦，更讓陰道處有好幾處潰瘍，後續經醫師診斷，將部分陰道切除，並以人工網膜固定陰道，讓阿美術後不僅能自行走動，也因減少了沈重的負擔，恢復神清氣爽的姿態，整個人彷彿年輕了十歲！

骨盆脫垂盛行率高 50歲以上婦女過半受影響

台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師表示，多數婦科疾病會伴隨著女性年齡的增長而出現，其中尿失禁及骨盆脫垂，更與生產次數息息相關。根據臨床顯示，50歲以上婦女約有一半以上受到骨盆脫垂影響，盛行率極高。而骨盆脫垂顧名思義，就是骨盆腔器官從陰道位移脫落，臨床上患者多主訴在陰道處會摸到一顆類似水球狀的異物，隨著時間拉長，可能還會引發排尿及排便等問題。

除了生產及老化外，長期腹部施力及嚴重骨盆鬆弛，都是導致骨盆脫垂的原因，當骨盆腔脫落時，其受支撐的器官如陰道、子宮、膀胱及直腸等，也容易出現脫垂現象。鍾醫師說明，阿美在20年前曾接受子宮切除手術，並在多年後陰道壁及膀胱產生脫垂問題，因此嚴重影響日常生活。

保守治療或手術治療 依患者症狀及需求而定

目前大致分為保守治療及手術治療兩種，症狀較輕且後續有生產計畫的女性，多先以保守治療為主，包括骨盆電刺激、子宮托及凱格爾運動 ; 而阿美就診時，因脫垂情況較為嚴重，加上無生產及性生活的需求，再與醫師溝通過後，決定以手術方式將陰道潰爛處切除，再透過人工網膜強化支撐陰道，恢復正常生理位置，而此種方式也是現今臨床上發展出較持久支撐的方式。

骨盆脫垂易影響生活品質 醫籲患者儘早就診治療

鍾醫師提醒，骨盆脫垂是隨著人體老化及生產發生的自然現象，女性朋友切勿因害羞不敢前去看診，骨盆脫垂雖不會危害生命，且早期無明顯症狀，但易在日常中帶來許多不便，更會嚴重影響生活品質，女性若警覺陰道有異常膨出物，務必儘早檢查及治療，在與醫師溝通後，視個人情況找出最適合的治療方法。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50950

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