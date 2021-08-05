〈時評〉台電重大疏失不斷民怨升　改革迫不及待

一張椅子癱瘓一座核電廠，台電再度震撼國人，如果不是疫情當前，恐怕已成為國際媒體追逐之大笑話，也是核安嚴肅課題。台電究竟有沒有能力承擔國家非核家園政策？令人質疑。3個月之內，接二連三重大人為疏失，台電成為最大民怨，如何徹底整頓，是政府當務之急。

台電公司經營績效不彰，屢次引發民怨。2017年815全台大停電，解釋的原因是大潭發電廠人為操作不當，造成6部機組全部跳電，引發人民強烈抗議。當時台電承諾改革，保證不再停電，未料今年513、517再度發生全台更大停電，不止經濟部長王美花、行政院長蘇貞昌道歉，甚至連蔡英文總統都兩度出面道歉。

今年的跳電非常荒謬，台電坦承513大停電是人為疏失，因為一名工作人員進行輸電擴充工程測試，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，造成大停電，至少400多萬住戶受到嚴重傷害，工商界及農漁產業的損失，無以計數。真實原因，只有台電自己知道。

才發生那麼嚴重人為疏失，不思檢討改進，不到一週，517台電又發生更大過失，因未考慮夏季供電吃緊，草率將供電機組送修，結果當天下午2時9分，又發生電力負載比預期多，再次造成全台大停電。人民為之氣結，難道台電連夏季用電量是高峰，人盡皆知的常識，都不知道？離譜至極。

兩次大停電，未見台電高層負起政治或過失責任，以至於6月10日上午7時，台中火力發電廠發生大火，起因據傳是煤倉與發電機組間，運送煤炭的輸送帶起火，現場陣陣濃煙不斷竄出，遠在數公里之外，都清晰可見，造成台中地區嚴重空氣污染，居民呼吸困難，怨聲載道，痛苦無奈。

問題是火力發電廠存在台灣已不知多少年，運煤輸送帶難道沒有維護保養標準作業程序？台電為什麼不依標準作業程序處理，導致那麼大的火災，傷害人民身體健康。這過失，實在荒謬。

要命的是7月27日核二2號機反應爐又急停，台電解釋這場核安意外原因，竟然是「一張椅子」惹禍。台電說，員工打掃環境時移動一張椅子，不小心碰撞到壓克力保護罩，導致主蒸氣隔離閥關閉，反應爐急停，幸好機組急斷，未釀成重大核子災變。

這又是什麼樣的說詞？核二廠存在已數十年之久，重要設施及開關周邊的清潔SOP想必背的滾瓜爛熟，但這次事件發生，讓外界心頭一驚，台電的員工教育訓練形同虛設，隨時都有可能造成核安、甚至國安危機！藍營立委更批判，為何核電廠防護如此嚴密的控制開關，可以因為清潔人員搬動椅子而誤觸？懷疑是否有內情，害怕被追究責任而「編出如此鬼扯謊言」？

台電公司為人垢病的還有火力發電，直接導致台灣在「2020年氣候變遷績效指標」中，因為煤炭消耗量遲遲不降，再生能源成長牛步化，評比總分竟然是全球倒數第三，比2019年再退步三名。而且全民肺腺癌人數一年比一年多，10年多一倍，罹癌者絕大多數都不吸煙，顯然與空氣品質有關，全台遍佈的火力發電廠，是否該拿來檢討？

當各縣市幾乎都在抱怨台電火力發電排放的污煙廢氣，製造嚴重空污，甚至直接影響地方選舉結果，可見累積民怨有多深。台電不思改革，人民為之氣結。

台電因為是獨佔事業，即使管理不當，過失不斷，去年照樣有新台幣261億元超額盈餘，今年第一季又有80億元盈餘，羨煞全國公民營企業，即使造成人民嚴重傷害及損失，亦不須負責，今年還是照樣爽領4.4個月績效獎金，一毛不少，公道不知何在？

在新冠肺炎疫情五月襲台，內需導向餐飲業勉力維持營運之際，台電卻出包，五月的大停電造成不少商家商品損失，經營雪上加霜，實在情何以堪。蔡英文政府如何兌現改革承諾，整頓這個老大機構，可得好好想一想。