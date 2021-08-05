拜登首度對台軍售 美方：不影響區域軍事平衡

美國國務院於美東時間4日宣布，將出售包括40門M109A6自走砲等軍備給台灣，這是美國總統拜登上任後首次對台軍售。(圖／翻攝自YouTub... 美國國務院於美東時間4日宣布，將出售包括40門M109A6自走砲等軍備給台灣，這是美國總統拜登上任後首次對台軍售。(圖／翻攝自YouTube Military Archive )

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美國國務院於美東時間4日宣布，已核准總價約7億5000萬美元的對台軍售案，其中囊括40門M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲，該案有望在一個月後正式生效，這是美國現任總統拜登首度對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）在聲明中表示，國務院核准一項對台軍售案，目前進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

該軍售案內容包含向台灣出售40門M109A6自走砲、20輛M992A2系列野戰砲兵彈藥補給車、一套先進野戰砲兵戰術數據系統（AFATDS）等，總售價約7億5000萬美元（約新台幣210億元）。

DSCA指出，該軍售案基於台灣關係法，希望藉此支援台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，幫助提升台灣安全並有助維持區域政治穩定、軍事平衡以及經濟進步。

針對出售M109A6自走砲，DSCA表示將有助於台灣軍隊現代化，並強化應對當前與未來區域威脅的能力。並且也將有助升級台灣軍事能力，同時進一步強化與美國及其他盟友的軍事互操作性（interoperability)。

與此同時，DSCA在聲明中也強調，這起軍售及相關支援「不會改變區域的軍事平衡。」

我國各部會今（5）日紛紛證實這項軍售案，國防部表示，美方同意軍售品項，「有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力」，建立我可恃防衛戰力。

總統府發言人張惇涵指出，感謝美國政府履行對《臺灣關係法》及「六項保證」的承諾，美國政府對台灣提供防衛性武器，協助臺灣強化自我防衛能力，亦讓臺灣在確保臺海和平與區域安全，更具能力與信心。

外交部則強調，拜登政府首度對台軍售，充分展現美國政府一貫對台灣防衛能力的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，有助我國即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。