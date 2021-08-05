Delta 進化版 Delta Plus 南韓現蹤 威力更猛疫苗難敵？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）變異株Delta在全球秋風掃落葉，然而疫苗接種腳步比不上病毒變異速度，已因第四波疫情焦頭爛額的南韓，3日通報了兩例Delta Plus，為防疫再添變數。

全球疫苗缺貨，各國苦苦拉升覆蓋率，但病毒也想方設法自我升級，變種株接踵而至。綜合路透與Business Insider報導，Delta Plus與印度Delta有著親緣關係，但多了K417N棘蛋白突變，此一突變也出現在南非Beta突變株。

南韓首例為一名40多歲男子，並無旅遊史，感染源清查中。280名接觸者中，僅其兒子確診，尚未判定其病毒基因。第二例為一名自美國返國者，雖已接種兩劑AZ疫苗，仍不敵Delta Plus侵襲。

南韓上週公佈3,014例確診者的基因定序結果，64%皆為Delta，顯見其仍為該國新冠肺炎的進攻主力。

Delta Plus已在29國現蹤，共約430例，但多為零星個案。由於WHO與美國疾病管制中心CDC目前仍將此變異列入Delta案例，因此確切數字難以掌握。

印度衛生部7月表示，Delta Plus傳播力強於Delta，且能輕易與肺部細胞結合，抵抗抗體藥物。不過，印度一個基因研究組織近來指出，這進化版傳染力或許並不如Delta。

突變種一出，民眾最關心者，不外乎疫苗的效力。包括台灣在內的國家，皆已發現即便完整接種兩劑疫苗者，仍有可能染上Delta，但施打疫苗還是有助降低重症率。至於Delta Plus的威脅性，恐需更多研究方能提供更清楚的輪廓。