聯手台灣100家店 觀光局在日本推美食優惠活動

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）好吃的美食、超值的購物，往往最能療愈旅人身心。交通部觀光局聯手在日本展店的100家台灣店舖自8月6日起推出為期一個月的「台日友好疫起加油謝謝!!」活動，只要到店家消費，就可以享有該店家提供的消費折扣或是料理升級等優惠。

美食是觀光的引路人，依據交通部觀光局2017-2019年「來台旅客消費及動向調查報告」，「美食」是日本旅客對台灣最深刻的印象，「購物」則是日本旅客在台期間最主要的活動。

交通部觀光局駐東京辦事處與台灣品牌100家店推出「謝謝」活動，希望結合民間的力量，撫慰思念台灣的心，也表達感謝日本的心意，期待善的循環的力量，成為疫後帶動台日觀光前進的動力。活動包括美食及購物二部分，網羅日本民眾熟知的小籠包、珍珠奶茶，到近年大夯的雞排、豆花、文創商品等，多是源自於台灣，除了實體店舖外，也結合兩地進行網購，消費者可前往實體店家享受，也可跨海或跨境網路下單。

林家排骨社長林宥宏表示，希望透過美味的台式餐點讓在地民眾也宛如身處台灣。

日本春水堂代表取締役木川瑞季表示，在疫情期間還不能去台灣時，請大家在日本國內品嚐春水堂新創引以為傲的台灣茶和美食

台灣甜公關間鍋小姐也表示，能和台灣企業共同合作，希望向更多日本民眾傳達台灣的魅力。

京鼎樓的片岡晃次郎則希望透過小籠包撫慰療瘉思念台灣的胃和心。經營面膜、飲品等漢方生活品牌的DAYLILY營運總監王怡婷則希望透過該公司的產品讓更多日本民眾瞭解台灣。

「台日友好疫起加油謝謝!!」活動從8月6日至9月5日在全日本展開，只要活動期間到店家消費，就可以享有店家提供的消費折扣或是料理升級等優惠。同時也可透過IG投稿，上傳照片、以#hashtag關鍵字標記，參加抽獎，即有機會獲贈觀光局、華航、長榮加碼提供的獎品。

圖片由交通部觀光局提供

圖片由交通部觀光局提供

圖片由交通部觀光局提供

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