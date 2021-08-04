餐廳開放內用 台北遠東香格里拉美食住房迎賓

雙北開放餐廳內用，台北遠東香格里拉解民眾度假享美食的饞，特別於8月3日至8月5日推出【香格里拉食宿雙饗假期】快閃優惠，10月3日前入住最受旅客喜愛的「豪華閣尊寵住房專案」一泊三食每晚只要5,888元起，體驗行政貴賓廳禮遇，微解封期間推出備受好評的「香宮舒”鴨”住房專案」升級為一泊二食版每晚6,388元起，更首創業界推出最豪奢的「豪華閣+專屬美食自助吧套房專案」一泊四食入住雅仕套房，盡享豪華閣早餐、下午茶、晚間雞尾酒小點及遠東Café自助餐精選寰宇美食吧直送套房，每晚12,888元起；優惠低至41折，各專案皆加贈價值三千元的飯店禮券，每間住房可容納至多兩位大人及兩位12歲以下孩童，詳情及訂房請洽 (02) 2376-3266。

超豪奢【豪華閣+專屬美食自助吧套房專案】每晚12,888元起 (原價NT$23,108)

雖然雙北鬆綁餐廳內用規定，台北遠東香格里拉飯店因應疫情狀況，採漸進式陸續恢復各餐廳與酒吧，由於自助餐廳將會是最後恢復營運的餐廳，為了讓饕客們搶先體驗遠東Café 自助餐廳的各國佳餚，特別推出這款結合自助餐廳精選寰宇美食的住房專案，在舒適奢華的景觀套房內獨享專屬的自助餐點，主廚現做從前菜、主餐到甜點多達13道豐盛佳餚，直接送入套房內，包含澎湃的海鮮拼盤，一整隻波士頓活龍蝦、螃蟹、干貝等讓人食指大動，還有沙拉、壽司、湯品開啟味蕾，主餐可從十多道經典各國美饌任選四道，包含炭烤牛排、亞洲料理或是台式風味，另有配菜、甜點集與季節水果，入住此專案還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點，亦可獲得價值三千元的飯店禮券，可在年底前於台北、台南遠東香格里拉飯店住宿、用餐或館外餐廳Mega 50使用。

飯店中的飯店 歡迎回來【豪華閣尊寵住房專案】每晚5,888元起(原價NT$14,204)

位於台北遠東香格里拉飯店36樓的豪華閣貴賓廳，有著「飯店中的飯店」之稱，原是許多國內外商務貴賓與休閒度假旅客尊享個人化服務及私密空間的行政樓層，坐擁迷人的高樓景觀，台北101盡收眼底，每日提供豐盛早餐、下午茶及晚間雞尾酒與精選點心，疫情期間因國外旅客減少，越來越多國人體驗後一試成主顧，現在開放餐廳用餐，豪華閣即日起歡迎舊雨新知前來體驗「豪華閣尊寵住房專案」，每晚僅需5,888元起，免費升等至優雅寬敞的超豪華客房，還可享豪華閣禮遇以及價值3,000元飯店禮券，俯瞰敦南林蔭大道及山巒環繞的台北天際線，來場久違的豪華假期！

超人氣香宮烤鴨饗宴【香宮舒「鴨」住房專案】每晚6,388元 (原價NT$14,708)

連續三年榮獲米其林餐盤推薦的香宮烤鴨一直是老饕們在疫情期間念念不忘的美味，七月中微解封後推出直送客房安心享用的烤鴨住房專案，每天限量20間，亦是天天滿訂，台北遠東香格里拉在這波閃購加碼推出一泊二食版的「香宮舒”鴨”住房專案」優惠，每晚只要6,388元起，兩人同行享免費升等尊榮客房、豐盛早餐、於香宮餐廳享用主廚桌邊服務的招牌脆皮烤鴨三吃，含片皮鴨配捲餅、蹄香生菜片鴨鬆及時菜豆腐鴨湯(原價2,935元)，再享價值3,000元飯店禮券。每間客房皆備有大型景觀窗盡攬城市美景，是饕客們盡享美食美景的都會度假首選。

詳情及訂房請洽：(02) 2376-3266；訂房電子信箱：reservations.tpe@shangri-la.com。