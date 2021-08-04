台北新板希爾頓酒店「希手饗樂」 微醺情人月住房專案

近日中央宣布疫情降級，今年七夕情人節勢必要好好安太座，享受兩人獨處時光。新北市唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店推出「希手饗樂」 微醺情人月住房專案，整個8月天天過節，就交給專人來打點浪漫！即日起至8月28日來電訂房，8月1日至8月底入住希爾頓客房，不分平假日雙人入住，每人僅1,994元起（含稅及服務費）一泊二食，含早餐與客房內的情人節專屬雙人晚餐、可延遲退房至下午二點等禮遇。訂房專線：(02)2958-3000轉8850

受到疫情影響，有多久沒有和另一半手牽手約會獨處了呢？七夕情人節即將來臨，台北新板希爾頓酒店為戀人們量身打造，祭出「希手饗樂」 微醺情人月住房專案，凡預訂此專案之消費者可享早餐、延遲至14:00退房等禮遇，還可擁有主廚特製雙人浪漫晚餐、另贈紅酒一瓶。套餐部分包含「和風綜合綠沙拉」特選無毒水根蔬菜佐上特製胡麻和風醬，開胃不膩口；主餐「精選10盎司美國肋眼牛排」特選濕式熟成40天肋眼牛排，軟嫩適中， 富有濃郁肉香及鮮甜多汁的口感；「義式豬里肌佐松露醬」嚴選台灣在地豬里肌，以數十種義式香料醃製，豐厚油脂與口感，搭配主廚自製香氣撲鼻的松露醬，讓人吮指回味；湯品部分，經典的「暖心洋蔥湯」以雞骨蔬菜高湯熬煮，融合時蔬的甘甜及洋蔥的香氣，口感滑順細膩又不失濃郁風味；最後甜點則是獻上「LOVE•戀」４吋千層蛋糕，逾20層薄如紙的細緻蛋皮與鮮奶油組成的千層蛋糕，以巧克力裝飾成玫瑰花瓣加以點綴，風味和層次細膩豐富、滋味令人魂縈夢繫。即日起至8月28日來電訂房，8月1日至8月底入住希爾頓客房，不分平假日雙人入住，每人僅1,994元起（含稅及服務費）。

情人節除了吃大餐外，怎麼能少了放閃的花束！酒店館內逸廊推出逾７款精品花藝，助情人們一臂之力。其中首推「索拉花束」，索拉花又稱通草花，經由花藝師的巧手，將植物特殊處理後，再組成玫瑰花形狀，呈現出宛如真花的夢幻視覺，原價1,000元，限時優惠僅800元，讓消費者創造浪漫時刻、重拾熱戀美好回憶。訂購連結。